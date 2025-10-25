Buruaga y Diestro analizan la construcción de una piscina cubierta climatizada en Puente San Miguel

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, han analizado el proyecto de construcción de una piscina cubierta climatizada con zona de gimnasio, salas polivalentes y cafetería en el barrio La Teja de Puente San Miguel, que supondría una inversión de unos cinco millones de euros.

El regidor ha destacado que se trata del "más importante" proyecto para el municipio, que ha calificado como "muy ambicioso" y que, además, será de carácter comarcal ya que no solo daría servicio a Reocín, sino a todo el entorno, puesto que las instalaciones de esas características están "muy masificadas ya en toda nuestra zona", ha añadido.

Durante el encuentro, la presidenta, que se ha mostrado "muy interesada" en el proyecto, le ha trasladado a Diestro su apoyo y ha explicado que el Gobierno tratará de buscar "la fórmula conjunta para dejarlo encarrilado esta legislatura".

El mismo se encuentra "prácticamente" finalizado, ha señalado el alcalde, puesto que los terrenos son de propiedad municipal y se cuenta ya con los informes sectoriales.

Buruaga y Diestro han aprovechado también para repasar compromisos y actuaciones que tiene el Ejecutivo en Reocín, como la carretera de acceso al parque empresarial del Besaya, ejecutada a través de la Consejería de Fomento y que cuenta con una inversión de 2,6 millones.

Asimismo, han abordado otro proyecto, actualmente en redacción, y que es la mejora del saneamiento integral que tiene el compromiso del consejero del área, Roberto Media, ha informado el Gobierno.