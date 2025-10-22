Buruaga, dispuesta a "colaborar" con el racinguismo en el proyecto del estadio "y siempre al lado de Santander"

La presidenta entrega a Andrés Martín el premio Chisco: "El mejor futbolista del Racing y de toda la Liga Hypermotion"

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha augurado que el Real Racing Club trabajará "codo con codo" con el Ayuntamiento de Santander en relación al proyecto de transformación de los Campos de Sport del Sardinero, para conseguir "el mejor resultado para todos y defender y preservar el interés público y general".

Al hilo, Buruaga ha mostrado la disposición del Gobierno autonómico que preside a "ayudar, acompañar, colaborar y hacer las cosas más fáciles al racinguismo, que se lo merece, y siempre al lado de la ciudad de Santander y del Ayuntamiento" en este proyecto.

Buruaga ha lanzado también un claro mensaje de apoyo del Gobierno cántabro al Racing, un club del que ha destacado su "capacidad de generar ilusión y unidad" en la comunidad. "Nos ha hecho creer en nosotros mismos", ha remarcado la presidenta, tras lo que se ha comprometido a seguir adelante en las "muchas iniciativas" de colaboración que mantienen en nuevas infraestructuras deportivas, en el ámbito educativo, protección del medio ambiente, promoción turística y alimentaria, entre otros.

"Sabéis que nunca os hemos dejado solos y no os vamos a dejar solos tampoco ahora. Sabéis que vamos a estar cerca, que vamos a ser sensibles y que esa estrecha colaboración va a continuar", ha asegurado la presidenta de Cantabria.

Buruaga se ha pronunciado así durante el acto de entrega del premio Chisco al mejor futbolista del Racing de la pasada temporada al extremo Andrés Martín, que se ha celebrado en el Palacio de Festivales y ha reunido a gran parte del equipo directivo del club, encabezado por su presidente, Manuel Higuera.

Buruaga ha afirmado que este galardón, otorgado cada año por Radio Nacional de España en Cantabria, "no puede sorprender a nadie", ya que, según ha transmitido al propio Andrés Martín, "no solo fuiste el mejor futbolista del Racing, sino también, sin lugar a dudas, el mejor futbolista de toda la Liga Hypermotion; felicidades por ese premio tan peleado, tan compartido y tan merecido".

Igualmente, la presidenta ha agradecido la "valiosa aportación" del futbolista sevillano "a la marcha del equipo y a la grandeza de un Racing, que peleó hasta el final el ascenso a Primera División".

Para Buruaga, Martín es un "referente" no solo para el racinguismo en el aspecto deportivo, sino también como ejemplo para los jóvenes que le consideran "un auténtico ídolo".

Por último, Buruaga ha agradecido la labor de Radio Nacional en Cantabria por su compromiso con el equipo y la información, y ha trasladado todo el ánimo de Cantabria al club "para llegar a lo más alto en esta temporada" y "poder celebrar en junio el ascenso" a Primera División. "Ese es mi deseo", ha concluido la presidenta.

Por su parte, Andrés Martín, en un breve discurso, ha agradecido el apoyo recibido por el equipo, sus compañeros, familia y amigos, y ha señalado que recibir este galardón es un orgullo y un privilegio. Además, ha mostrado su convencimiento de que este año "esa realidad que nos persigue se hará realidad", en referencia al ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Con este premio, el jugador racinguista ha tenido la oportunidad de donar su peso en café a la asociación benéfica que eligiera. El jugador ha decidido destinar esta ayuda a la Cocina Económica, que hacen, según ha dicho, una labor social "muy buena" en ayuda a las personas con menos oportunidades.

El acto ha tenido lugar en la Sala María Blanchard del Palacio de Festivales y ha contado igualmente con la asistencia de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el consejero de Fomento, Roberto Media; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Racing, Manuel Higuera; el director de RTVE en Cantabria, Juan Carlos Fernández, y una amplia representación de la plantilla y del cuerpo técnico del Racing.

RNE ha concedido este año el premio a Andrés Martín a partir de las votaciones de los oyentes en su perfil de Twitter. El trofeo, que nació a finales de los 70 y cumple este año su 48 edición, nació para destacar la garra y la entrega de Chisco, un jugador legendario en el club y que también ha asistido a este acto de entrega.