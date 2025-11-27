Buruaga entrega los Premios Extraordinarios de Educación a 42 alumnos y anuncia un Plan de Enseñanzas Artísticas

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha entregado este jueves los Premios Extraordinarios de Educación 2025 a 42 alumnos cántabros de diferentes enseñanzas, en el transcurso de un acto que ha tenido lugar esta tarde en el Conservatorio Jesús de Monasterio, durante el cual ha anunciado un Plan Estratégico de Enseñanzas Artísticas.

Buruaga, en compañía del consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes, entre otros, ha puesto en valor la "excelencia" del sistema educativo regional, que está "entre los tres mejores del país" gracias a la labor de los docentes, de los equipos directivos de los centros y del conjunto de la comunidad educativa, ha dicho.

La jefa del Ejecutivo ha felicitado a todos los premiados tanto por los méritos académicos demostrados como por los valores personales y sociales que les convierten en "los mejores del año". A su juicio, no hay mayor recompensa al compromiso del Gobierno con la educación que ver cómo las enseñanzas que se imparten forman a "personas extraordinariamente valiosas que pueden aportar mucho a la sociedad".

Igualmente, ha felicitado a sus profesores y a sus familiares, porque la educación es también un "trabajo en equipo".

Por otro lado, Buruaga ha reiterado en su intervención la apuesta del Ejecutivo autonómico, como "estrategia de región", por la Formación Profesional, que es, en sus palabras, "la mejor política de empleo", puesto que más del 50% de las ofertas laborales se destinan ya a titulados en FP. Una apuesta que pasa por impulsar esta modalidad educativa, incrementar la oferta y hacerla más dual para atender las necesidades del tejido productivo, ha precisado.

Así, ha anunciado que en las próximas semanas se firmarán 14 nuevos convenios con empresas, que se sumarán a los 38 suscritos ya. Concretamente, ha apuntado que el número de alumnos de FP Dual se ha multiplicado por cuatro en los dos últimos y seguirá aumentando en el futuro, al igual que el número de empresas participantes, que se aproxima ya a las 8.000.

Además, ha señalado que este curso se ha incrementado la oferta de plazas presenciales hasta llegar a las casi 19.500 y que Cantabria cuenta actualmente con más ciclos formativos que nunca (150 de 24 familias profesionales) y más de 15.000 estudiantes de FP.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

La presidenta ha asegurado que las enseñanzas profesionales están "en pleno auge" en Cantabria, entre ellas las artísticas y musicales, que el Gobierno va a potenciar con un nuevo Plan Estratégico de Enseñanzas Artísticas para impulsar la calidad, la oferta y las infraestructuras, y, con ello, fomentar el talento creativo y la empleabilidad.

Mención aparte ha hecho a las enseñanzas deportivas de régimen especial, que ganan presencia en una sociedad cada vez más "sana y activa", y a la Educación Secundaria para personas.

LOS PREMIADOS

En la modalidad de Enseñanzas Deportivas de Régimen General, los premiados han sido Andrés García (IES Villajunco-Fútbol), Laura Porras (Club Deportivo CAFCA-Hípica), Óscar Campuzano (IES Villajunco-Judo y Defensa Personal) y José Antonio Abia (IES Villajunco-Atletismo). * En Educación Secundaria para Personas Adultas, los galardonados han sido Hind Jamali (CEPA Caligrama), Brahim Abidi (CEPA Escuelas Verdes), Belén Pérez (CEPA Piélagos), Melanie Rozas (CEPA Castro Urdiales) y Kainat Iqbal (CEPA Caligrama).

En Enseñanzas Profesionales de Música, Daniela Echevarría (CPM Ataúlfo Argenta-Piano), Gabriela Crespo (CPM Jesús de Monasterio-Violín), Mario Villacorta (CPM Ataúlfo Argenta-Saxofón), Ricardo Ruiz (CPM Torrelavega-Percusión), Beltrán Jorge Herrero (CPM Torrelavega-Tuba) y Encarnación Arce (CPM Jesús de Monasterio-Flauta Travesera).

En ciclos formativos de Grado Medio, David Tordable (IES Augusto González Linares-Informática y Comunicaciones), Iratxe Quintanilla (IES Marqués de Manzanedo-Imagen Personal), Isabel Cristina (CC Centro Corazón de María-Sanidad), Laro Saiz (CIFP Nº1-Transporte y Mantenimiento de Vehículos), Mónica Herguedas (CIFP La Granja-Agraria), Raúl Gil (CIFP Nº1-Electricidad y Electrónica), Sergio López (IES José del Campo-Actividades Físicas y Deportivas), Silvia Díaz (CC Corazón de María-Administración y Gestión) y Yaiza Arroyo (CC López Vicuña-Servicios Socioculturales y a la Comunidad).

En ciclos formativos de Grado Superior, Ana Herrán (IES Cantabria-Sanidad), Ángela Rioseras (IES Augusto González Linares-Imagen y Sonido), Belinda San Nicolás (IES Las Llamas-Comercio y Marketing), Carlos Mesones (Ceinmark-Administración y Gestión), Ian González (IES Augusto González Linares-Edificación y Obra Civil), Isaías Gordillo (IES Valle de Camargo-Imagen Personal), Jorge Domínguez (IES Augusto González Linares-Informática y Comunicación), Julián Mata (IES Montesclaros-Electricidad y Electrónica), Laura Arcila (CIFP Nº1-Transporte y Mantenimiento de Vehículos), Lucía Pelayo (CC López Vicuña-Servicios Socioculturales y a la Comunidad), María Quintanilla (CIFP La Granja-Agraria), Mathilda Nicola Saiz (IES La Albericia-Actividades Físicas y Deportivas), Paula Terán (IES Ricardo Bernardo-Madera, Mueble y Corcho), Rubén Sañudo (IES Estelas de Cantabria-Instalación y Mantenimiento) y Sindy Molero (IES Cantabria-Química).

Por último, en Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Mercedes Saiz (ESAC Roberto Orallo-Joyería de Arte) y Victoria Osorio (ESAC Roberto Orallo-Comunicación Gráfica y Audiovisual), y, en Enseñanzas Profesionales de Danza, Celia Terradillo (CPD Belín Cabrillo-Danza Clásica).

Durante el evento también han estado presentes la directora del Conservatorio Jesús de Monasterio, Marina Kolesnikova; familiares de los alumnos premiados y directores y profesores de los centros a los que pertenecen.

La ceremonia ha contado con la actuación de algunos de los premiados, una demostración de vuelo de dron a cargo de alumnos del IES Fuente Fresnedo de Laredo y la intervención de un robot del IES Nuestra Señora de los Remedios de Guarnizo.