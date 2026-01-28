Buruaga felicita a Repsol por la "excelente" noticia de la asignación europea para la ampliación de la central de Aguayo

Buruaga felicita a Repsol por la "excelente" noticia de la asgnación europea para la ampliación de la central de Aguayo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha felicitado a Repsol por la "excelente" noticia, conocida este miércoles, de que la Comisión Europea ha asignado 180 millones de euros al proyecto 'Aguayo II', para la ampliación de la central hidroeléctrica de bombeo reversible San Miguel de Aguayo, la mayor ayuda individual de un paquete de casi 650 millones de euros destinado a financiar 14 infraestructuras energéticas transfronterizas en la Unión Europea.

En un mensaje publicado esta tarde en su perfil de la red social Instagram, la jefa del Ejecutivo cántabro ha señalado que éste es "un espaldarazo definitivo para que se pueda materializar una inversión por parte de Repsol de 800 millones de euros que va a convertir a la central cántabra en la segunda más grande de toda España".

Además, ha afirmado que se trata de una actuación "fundamental para dotar de estabilidad al sistema eléctrico nacional". "Era estratégico antes del apagón y ahora es urgente", ha puntualizado.

Por último, ha indicado que "ya solo queda que el Gobierno de Sánchez resuelva de una vez por todas el marco regulatorio y deje de estar de brazos cruzados, porque los proyectos industriales de Cantabria siguen esperando y necesitando ese enchufe para hacerse realidad". En esta línea, ha reiterado que ésta fue "una de las primeras medidas que pedí a Sánchez en Moncloa y seguimos esperando".