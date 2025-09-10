Buruaga y Fernández Soberón analizan los proyectos prioritarios en Astillero

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón - GOBIERNO DE CANTABRIA

El puente de conexión de la S-30, el PSIR de Guarnizo y la ampliación del centro de salud entre los temas del encuentro Santander

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, han mantenido una reunión en la sede del Ejecutivo para analizar la marcha de los proyectos prioritarios que se están desarrollando en el municipio y abordar futuras vías de colaboración.

Entre ellos destaca el puente de conexión de la S-30 Polígono de Morero, con un presupuesto de ejecución de más de 16,3 millones de euros y que el Ejecutivo de Buruaga ha desbloqueado tras cinco años de espera, ha informado el Ejecutivo.

Se trata de una de las carreteras más importantes del Gobierno, será una realidad en mayo de 2027 y completará la conexión entre la S-10 y la S-30 de la Ronda de la Bahía, incluyendo un viaducto de 427 metros de longitud.

Además, han abordado el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Guarnizo, en fase de redacción y "clave" en la reactivación industrial de Cantabria, con una inversión de 46,4 millones de euros; y la marcha de las obras del nuevo bombeo e impulsión del Plan Cabarga, que comenzaron el pasado mes de julio y que resolverá en un año de manera definitiva los problemas de suministro que sufre el municipio desde hace años.

El Ejecutivo también trabaja para reparar el puente de Juntavia que une el corazón de Guarnizo, separado por las vías del tren, y elaborar un proyecto que garantice su estabilidad. De esta forma el Gobierno dará respuesta a la situación actual de viaducto, que presenta graves problemas de seguridad que ya se detectaron en 2022, y tiene riesgo de derribo, lo que provocaría que los vecinos de Guarnizo quedaran separados por una distancia de seis kilómetros.

Además, está pendiente la ejecución del proyecto constructivo de la Vía Verde de Morero, que contará con una inversión de 123.000 euros para su futura inclusión en el programa Vías Verdes Españolas, promovido por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

CENTRO DE SALUD

Además del avance en las infraestructuras y el suelo industrial, el Ejecutivo está tramitando la ampliación del centro de salud y ha asumido el compromiso de contratar el proyecto y la dirección facultativa de la obra a través del acuerdo marco en vigor.

En paralelo, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ya cuenta con el plan funcional consensuado con los profesionales del centro de salud Astillero y el estudio topográfico de la parcela donde su realizará la ampliación, y está trabajando con el Ayuntamiento para el traslado de la sede del 061.