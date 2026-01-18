Buruaga firma la 'Declaración de Zaragoza' del PP que rechaza la nueva financiación autonómica: "Vamos a dar la batalla"

Buruaga firma la 'Declaración de Zaragoza' - PP

SANTANDER 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, ha firmado este domingo la 'Declaración de Zaragoza' en la que la formación ha hecho un frente común contra la financiación autonómica propuesta por el Gobierno de España y plantea las bases del modelo que quiere hacer si gobierna.

Tras la firma del documento, que también ha contado con la rúbrica de los otros diez mandatarios autonómicos 'populares' y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta cántabra ha afirmado a través de un mensaje en sus redes sociales que con ella el PP defiende "la igualdad de los cántabros y españoles" frente a una propuesta de financiación autonómica "impuesta por el independentismo de ERC que solo responde a la necesidad de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder y no a las necesidades de la España de las autonomías ni a la voluntad de blindar los servicios públicos".

Ha aseverado que desde su formación se van a "plantar" y van a "dar la batalla" para que este modelo "injusto e inasumible" no salga adelante: "Nos impide seguir prestando a los ciudadanos los servicios de sanidad, educación y atención a la dependencia en las mismas condiciones de calidad", ha remarcado.

Por último, la jefa del Ejecutivo cántabro ha sostenido que las comunidades autónomas del Partido Popular son "la red de seguridad frente a los privilegios y la salvaguarda de un proyecto común para España", ha finalizado.

Feijóo ha reunido hoy en Zaragoza a los presidentes autonómicos del partido para hacer un frente común contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Todas las CCAA --salvo Cataluña-- expresaron el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Ejecutivo central por entender que nace "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.