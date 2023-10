Buruaga garantiza que su Gobierno será un "instrumento al servicio" de las empresas

Defiende su reforma fiscal y hará "todo lo que esté en su mano" para que el resto de grupos la apoyen aunque "esté costando"



SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha garantizado que su Gobierno será un "instrumento al servicio" de las empresas, poniendo a su disposición infraestructuras para el desarrollo industrial e incentivos que estimulen la inversión y la innovación; agilizando trámites y eliminando trabas burocráticas y con una reforma fiscal que baja impuestos y que "no va a implicar recorte alguno".

Así lo ha asegurado este jueves durante su intervención en la inauguración del Foro Perspectivas Empresariales, organizado por El Diario Montañés y el Banco Santander y celebrado en el Hotel Sardinero.

Allí, ha expresado el "compromiso" del Ejecutivo que preside con el empresariado y su convicción de que Cantabria "no avanzará si no avanzan sus empresas". "Vosotros sois los que arriesgáis, invertís y creáis riqueza y empleo en esta comunidad", ha subrayado la presidenta a los empresarios, a los que ha asegurado que "vuestros retos son los nuestros (los del Gobierno)" y ante los que se ha comprometido a "facilitarles las cosas".

Buruaga ha reivindicado que su Gobierno ha empezado ya a tomar medidas para mejorar la economía y va a seguir adoptándolas "con diálogo y valentía para construir una Cantabria más pujante, fuerte y próspera".

REFORMA FISCAL

La presidenta ha defendido en su intervención que el "instrumento más transversal para atraer e impulsar la inversión" es bajar impuestos, como, según ha subrayado, hace la "ambiciosa", "amplia" y "bien diseñada" reforma fiscal que ya ha presentado el Ejecutivo regional y que --ha asegurado-- va a sacar a Cantabria "del pelotón de cola y a convertirla en una de las regiones con la fiscalidad más atractiva".

Se ha mostrado convencida de que esa rebaja de impuestos "aumentará la confianza y la renta disponible de los hogares y empresas" y "apuntalar el consumo, la inversión empresarial y el empleo" ya que supondrá "inyectar en la economía 90 millones extra".

"Empresas y Gobierno lo tenemos claro pero no está costando convencer a algunos grupos políticos de que rebajar impuestos no va a implicar recorte alguno ni en inversión pública ni en nuestra sociedad de bienestar", ha afirmado Buruaga, quien ha asegurado que el Gobierno, que está en minoría, hará "todo lo que esté en su mano, dialogando y acordando" para sacar adelante la reforma y el presupuesto de 2024 que va "a ser un instrumento fundamental". "Espero conseguirlo, no me rindo fácilmente", ha dicho.

Buruaga ha insistido en su compromiso de intentar "negociar y pactar" con otras fuerzas políticas el Presupuesto antes aprobarlo en Consejo de Gobierno.

Ha asegurado que serán unas cuentas en las que se va a "mejorar la financiación de los servicios públicos esenciales" (sanidad, educación y políticas sociales); se seguirá impulsando la inversión pública "incluso en mayor medida que lo se ha venido haciendo" para sacar adelante los grandes proyectos de la región y lo va a hacer además "sin aumentar la deuda porque por primera vez en mucho tiempo es un presupuesto que parte de déficit 0".

MEDIDAS PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS

A lo largo de su intervención, la presidenta ha desgranado algunas actuaciones que está poniendo en marcha o que llevará a cabo el Gobierno para ayudar al empresariado cántabro.

Así, en materia de infraestructuras industriales, Buruaga ha subrayado que el centro logístico de La Pasiega (Piélagos), cuyas obras arrancaron hace justo un mes, será un "activo muy importante" para asegurar el crecimiento del Puerto y, según ha dicho, "habrá más".

Y es que, según ha detallado, el Ejecutivo "va a poner en valor" el suelo productivo de Sniace, agilizará los trámites de Las Excavadas y "hará realidad" los polígonos de Las Excavadas y La Hilera en Torrelavega.

También ha recordado que quiere asumir la gestión directa del polígono de La Vega en Reinosa, algo para lo que ya ha iniciado contactos con la entidad estatal de suelo SEPES; se concluirá la aprobación del polígono de Laredo y se desarrollarán áreas industriales en Cabezón de la Sal y en Penagos-Santa María de Cayón, además de impulsar el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN).

Por otra parte, ha insistido en que implantará un plan de estímulo a la inversión y la innovación basado en una política de incentivos; reforzará las ayudas a la inversión industrial "aumentando la mayor dotación de los programas y dando mayor cobertura a los proyectos más ambiciosos" de las pymes; se impulsará la innovación a través de la acción coordinada, "por primera vez", de la Dirección General de Innovación y Sodercan, y se mantendrá ayudas como Innova o los cheques para pymes y autónomos.

Además, tal y como ya se había anunciado, se implantarán programas específicos para sectores estratégicos con instrumentos de financiación.

En otro orden de cosas, Buruaga ha señalado que se seguirá trabajando en dar agilidad y en la simplificación administrativa y eliminación de trabas burocráticas a todos los que quieran emprender e invertir en Cantabroia, algo en lo que ya el Gobierno se ha puesto "manos a la obra". "No puede ser que la hiperregulación y la maraña burocrática frene la inversión y compliquen la vida a todos hasta el punto de tirar la toalla", ha defendido.

También ha asegurado que se mejorará la competitividad del tejido empresarial con unas apuesta por una Formación Profesional "a medida" de los requerimientos actuales y futuros del mercado de trabajo y también se destinarán los fondos europeos a "proyectos verdaderamente transformadores que generan valor y contribuyen al mantenimiento y la creación de empleo".