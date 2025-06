Buruaga no ve "polémica" con Ayuso y dice que no tiene "problema" en usar pinganillos

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión de la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), no ha visto "polémica y conflicto" durante la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona por la posibilidad de hablar en lenguas cooficiales y en la que su homóloga de la Comunidad de Madrid, la también 'popular' Isabel Díaz Ayuso, se ha negado a usar pinganillo y se ha ausentado cuando se hablaba en euskera y catalán.

Buruaga lo ha vivido con "absoluto respeto y normalidad" y ha dicho que ella no tiene "problema" en usar pinganillo, como ha hecho. "Respeto las opiniones de todos. Pero a mí me parece estupendo que cada uno se pueda expresar en una lengua que, además, es oficial en este país o cooficial en el territorio", ha manifestado.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la cumbre, la jefa del Ejecutivo cántabro ha explicado que ella ha escuchado la intervención del resto de presidentes autonómicos "con muchísimo respeto, a los que entendía sin pinganillo y a los que no entendía por no conocer esa lengua con pinganillo".

"Y no me genera ningún problema", ha añadido, para indicar que considera las lenguas "un instrumento que nos hace muchísimo más ricos, plurales y fuertes como país". "Son instrumentos que acercan y nos ayudan a comunicarnos y, sobre todo, que unen. Son elementos de unión", ha abundado.

Ahora bien, Buruaga considera "una cuestión de sentido común que cuando se sienta la España de las Autonomías" en una comunidad determinada se pueda usar "ese instrumento que nos permite entendernos entre nosotros, que compartimos y que es de todos, que es la lengua castellana".

No obstante, cree que "eso no es un impedimento, un obstáculo ni un problema para nadie del que tengamos que hacer causa". Con todo, la presidenta cántabra ha dicho que ha vivido lo ocurrido en este sentido en la Conferencia de Presidentes sin "polémica y conflicto. Cero", ha sentenciado. "Respeto, absoluta libertad y yo creo que no nos ha generado un problema a ninguno", ha opinado para concluir.