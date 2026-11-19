La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la Gala de los Premios Solidarios 2026 organizada por el Grupo Social ONCE - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado orgullosa de la "grandeza" de la comunidad autónoma a la hora de atender a las personas que más lo necesitan, proteger su dignidad, promover su autonomía y ofrecer oportunidades para desarrollar su proyecto de vida.

"Cantabria mide su grandeza no solo por lo que es capaz de crecer, sino por cómo trata a quienes más lo necesitan", ha dicho Buruaga en la gala de entrega de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE en Cantabria 2026, celebrada este miércoles.

Entre los premiados de este año se encuentra el Servicio Tutelar de la Fundación Marqués de Valdecilla, en la categoría de Administración Pública, un servicio que lleva veinte años "articulando los apoyos adecuados a cada persona, defendiendo sus derechos, su voluntad y su bienestar", según ha señalado la jefa del Ejecutivo regional.

En esta edición de los Premios Solidarios también han sido distinguidos la asociación Tolerancia 0 al Bullying (Premio a la Organización, Institución, Entidad, ONG), el documental 'El Aleteo de las libélulas. Un aprendizaje desde la ELA' (Premio al Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación) y Textil Santanderina (Premio a la Empresa).

Por último, el Premio Solidario a la Persona Física ha recaído en María Pilar Saiz Aguayo por su trayectoria de compromiso, solidaridad y servicio desinteresado a la comunidad a través de la Asociación Española contra el Cáncer.

La presidenta ha felicitado a todo los galardonados por su compromiso con una sociedad más justa e inclusiva y, en especial, al Grupo Social ONCE por liderar la "transformación silenciosa, pero profundamente valiosa e inspiradora", a favor de los más vulnerables, ha informado el Gobierno.

Buruaga ha aprovechado su intervención para reiterar el compromiso del Ejecutivo con la inclusión y con la mejora del sistema de atención a la dependencia "a través de una fiscalidad más favorable, unos servicios públicos más accesibles y una atención más ágil y cercana a las personas y sus familiares".

Así, entre otras medidas, ha recordado que enero se van a reducir un 20% los copagos y aumentará un 20% la cuantía de las prestaciones. Del mismo modo, ha subrayado el apoyo al tercer sector y a colectivos como CANELA, que en 2025 recibió una ayuda de 25.000 euros para los enfermos de ELA, a lo que se suma ahora la eliminación del copago en las a ayudas recogidas en la ley.

La gala ha tenido lugar en la Sala Pereda del Palacio de Festivales y ha contado la asistencia de una amplia representación institucional de la comunidad autónoma.

Por parte del Grupo Social ONCE, ha destacado la presencia del vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial, José Luis Pinto; el presidente del Consejo Territorial en Cantabria, Sergio Olavarría, y del delegado en la comunidad autónoma, Óscar Pérez.

PREMIO A LA FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

El premio al Servicio Tutelar de la Fundación Marqués de Valdecilla supone un reconocimiento a la labor que viene desarrollando desde hace más de veinte años para garantizar que las personas con discapacidad que necesitan medidas judiciales de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puedan contar con el acompañamiento necesario cuando carecen de familiares o allegados que puedan proporcionarles esos apoyos de manera eficaz o suficiente.

El galardón lo ha recogido el consejero de Salud y presidente del Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, César Pascual, quien ha destacado el "enorme honor" de un premio que reconoce "una forma de entender lo público" y la confianza de personas que necesitan que alguien "los acompañe, les proteja y garantice sus derechos".

Pascual ha destacado y agradecido la labor de los profesionales que forman parte de este servicio, que "dedican su tiempo a escuchar, a acompañar, a tomar decisiones pensando en los demás", una tarea "silenciosa, discreta pero imprescindible".

El servicio desarrolla una labor esencial en Cantabria, con 797 cargos encomendados por la autoridad judicial, de los que 750 corresponden a diferentes medidas judiciales de apoyo, principalmente curatelas de carácter asistencial, representativo o mixto.

A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como un recurso fundamental en el sistema de protección y apoyo a las personas con discapacidad en Cantabria, desarrollando una intervención "que trasciende el ámbito estrictamente jurídico y que sitúa en el centro a la persona, sus derechos, su voluntad, sus preferencias y su proyecto de vida", según el Ejecutivo.

Es por ello por lo que la concesión del Premio Solidarios ONCE representa también un reconocimiento al trabajo, la profesionalidad y la implicación de las personas que integran el Servicio Tutelar de la Fundación Marqués de Valdecilla.

Su labor se dirige a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, discapacidad psicosocial, deterioro cognitivo, demencias o daño cerebral adquirido, a través de una intervención continuada y una especial sensibilidad para abordar situaciones de vulnerabilidad, respetando la dignidad de las personas y promoviendo su autonomía, inclusión social e igualdad de oportunidades.

En los últimos años, el Servicio Tutelar ha experimentado un importante crecimiento de su actividad, acompañado de una transformación significativa en el perfil de las personas que reciben sus apoyos.

Mientras que en 2020 atendía a 458 personas, en la actualidad supera las 750, lo que refleja el incremento de las necesidades de apoyo existentes en la sociedad cántabra. Históricamente, el perfil era de personas mayores con deterioro cognitivo y personas con discapacidad intelectual sin apoyos familiares suficientes. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un notable incremento de personas jóvenes y de mediana edad con discapacidad psicosocial asociada a problemas graves de salud mental.

En este sentido, del total de personas atendidas, más de 500 no superan los 70 años y más de 200 viven de manera autónoma, fuera de centros residenciales o alojamientos supervisados.

Esta realidad pone de manifiesto la importancia de disponer de servicios especializados, capaces de ofrecer apoyos individualizados y flexibles que respondan a situaciones personales y sociales cada vez más diversas, ha subrayado el Gobierno.