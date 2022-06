Buruaga (PP) avisa a Revilla que se le acaba la legislatura "sin empezar a gobernar" y con "las manos vacías"

Afirma que el camino político para "enderezar el rumbo" de Cantabria "no pasa" por regionalistas ni socialistas: "Hay solución", reivindica

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga, cree que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha llegado al tercer año de legislatura "con las manos vacías" y ésta va a acabar "sin que haya empezado a gobernar". "Su cuarta presidencia y cada vez peor", le ha reprochado.

Buruaga ha acusado a Revilla de haber acudido este miércoles al último Debate del Estado de la Región de la legislatura --el año que viene no habrá por ser electoral-- "sin haber cumplido ni uno solo de los objetivos de la legislatura" y tras haber "perdido todas las oportunidades" dejando a Cantabria "en clara desventaja para la recuperación, con un crecimiento pobre y una inflación desbocada", con todos los sectores productivos "en la cuerda floja" y con creación de empleo por debajo de la debajo del conjunto nacional, y sin, a su juicio, estar preparada para encarar "los nubarrones" y un "futuro que se presenta crudo".

Y le ha reprochado a Revilla que, ante esta situación, se haya presentado en el Debate sin aportar "ni una sola solución" y mostrándose "fuera de la realidad".

Para Buruaga, el presidente "no ha hecho más que escaquearse", decir "excusas", buscar "culpables" y pedir "prórroga". Sin embargo, la presidenta del PP considera que a Revilla se le ha "agotado el crédito". "Cantabria no está para frivolildades y los ciudadanos no compran más motos ni aplauden más chascarrillos, sino que necesitan gestión y soluciones", ha advertido al regionalista, al que ha acusado de haber pasado "mucho más tiempo con Pablo Motos que con la ministra de Industria".

"Cantabria no necesita un comentarista, sino una persona que dirija la autonomía y son muchos los ciudadanos que se sienten abandonados porque ustedes no han estado a la altura en la lucha contra la pandemia ni contra la inflación. Ustedes a lo suyo, ocupados en mantenerse en el poder en lugar de gobernar y que nos salven otros", ha dicho.

Buruaga ha insistido en que la legislatura va a terminar "con las promesas sin cumplir" y "sin un proyecto tangible en marcha para transformar Cantabria" porque --ha dicho-- "el Gobierno no tiene ni proyecto de región, ni dirección política", que tiene como "única orientación" el "sometimiento de la autonomía al sanchismo" y que ha sido "incapaz" de solucionar los problemas de los cántabros.

Para la líder del PP, en este mandato se está demostrando que la cuarta coalición PRC-PSOE ha sido, como a su juicio también las anteriores, un "gran error" que además ha llegado en el "peor momento".

Se trata de un Gobierno "troceceado" y "carente de objetivos comunes" y cuyos integrantes piensan "en clave de partido y no de región". "Tienen ustedes un balance privado estupendo para sus intereses particulares pero para Cantabria este es el peor balance público que se puede presentar", ha dicho.

Además, Buruaga ha opinado que el bipartito no ha traído "ni estabilidad política" a la vista de las "constantes desavenencias" entre PRC y PSOE; "ni calidad democrática", "ni eficacia económica".

Ante esta situación, la presidenta del PP ha asegurado que "hay solución" y "otras maneras de hacer las cosas" y ha reivindicado que el "camino político para enderezar el rumbo de Cantabria", "sortear las crisis y abrir nuevos horizontes" y "hacer región", "no pasa por el socialismo y el regionalismo".