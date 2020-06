Buruaga (PP) cree el recurso de Valdecilla demuestra que Sánchez "incumple el pacto con el PRC cada día"

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que el recurso interpuesto por el Gobierno central a las financiación del Hospital Valdecilla es un "ejemplo más" de que el presidente Pedro Sánchez "incumple el pacto con el PRC cada día".

La dirigente popular se ha pronunciado así tras hacerse público que el Gobierno central ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que reconocía el derecho de Cantabria a suscribir un convenio para poder cobrar los 22 millones para Valdecilla consignados en los Presupuestos del Estado de 2016.

En nota de prensa, Buruaga ha considerado esta decisión "una agresión intolerable" que "certifica", a su juicio, "el nulo compromiso" del PSOE de Sánchez con Valdecilla y con Cantabria y "es un ejemplo más" de los "sucesivos incumplimientos" del pacto de Gobierno que, más de un año después, "se ha demostrado que es un fraude y no tiene ninguna utilidad para Cantabria pues ni siquiera se le reconoce lo que gana con sentencia judicial", ha dicho.

"Está a la vista de todos que su eficacia en términos de resultados es ninguna", ha añadido Buruaga, que se ha preguntado "de qué sirve" a Cantabria esta asociación con el PSOE.

La dirigente popular se ha preguntado también qué "más hace falta" para que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, "alce la voz", porque Pedro Sánchez "desprecia a Cantabria, ignora a su presidente e incumple los compromisos con la comunidad porque sabe que la consecuencia de sus incumplimientos es ninguna".

"Lo realmente importante es qué va a hacer ahora el presidente. Es lo que los cántabros queremos y necesitamos oír", ha añadido Buruaga, quien ha lamentado que "el mismo que incumple todos los compromisos con Cantabria, confisca fondos a la comunidad y no paga lo que debe, sigue sentado en el Consejo de Gobierno".

A su juicio, desde que Valdecilla "depende de Sánchez y sus presupuestos la respuesta es cero". "No solo no avanzamos, sino que vamos a peor. No es que no pague lo comprometido, es que no lo reconoce y lo niega", ha dicho Buruaga, quien ha asegurado que "todo el dinero para el hospital ha sido consignado" por gobiernos del Partido Popular, "hasta ahora, 285 millones, frente a cero del PSOE".

Con estos antecedentes, concluye Buruaga, "está claro que no cabe esperar que la comunidad reciba los 121 millones para el hospital que el PRC dice haber logrado".