Buruaga (PP) dice que el Gobierno de Cantabria está "más solo que la una" por "la inacción" del Ejecutivo central (PSOE) - PP

SANTANDER 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asegurado hoy que su Ejecutivo lleva tres años "más solo que la una y circulando con un sólo motor por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE)", un partido del que ha opinado que "nadie ha hecho más por deteriorar los servicios públicos en Cantabria que el PSOE en sus casi 20 años de gobierno y nadie ha hecho tanto por recuperarlos como el Gobierno del PP".

Así lo ha manifestado la también presidenta del PP de Cantabria durante el encuentro del PP Astur-Cántabro que se ha celebrado este sábado en Panes y donde ha mantenido un coloquio con el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.

Buruaga ha defendido que Cantabria demuestra que el discurso de la izquierda de defensa de los servicios públicos "es falso" y ha recalcado que cuando llegó al Ejecutivo se encontró "listas de espera desbocadas, infraestructuras en ruina, profesionales quemados y ciudadanos hartos", algo que "nada tiene que ver" con la situación actual porque "ahora se planifica, se gestiona y se destina récord de recursos", ha dicho.

Según ella, la región está consiguiendo "embridar" las listas de espera pese a las huelgas médicas. Así ha señalado que la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), es "incompetente y sectaria" porque "tira pólvora ajena", ha afirmado.

La presidenta también ha destacado que los presupuestos 2026 destinan a los servicios públicos 7 de cada 10 euros -casi 400 millones- un 18,2% más que en 2023, "mientras los abanderados de los público dicen no a todo y votan en contra".

Sobre el PSOE, también ha opinado que "nada de lo que depende del Gobierno de España avanza, hasta el punto de que su parálisis está bloqueando inversiones estratégicas y poniendo palos en las ruedas de nuestro desarrollo regional".

"Tenemos un batallón de ministros dedicados a hacer oposición a los gobiernos del Partido Popular", ha puntualizado al señalar ejemplos como la protección del lobo, la vivienda o la sanidad.

En contraste, ha destacado que el PP está "dando la vuelta a Cantabria como a un calcetín" con una agenda de reformas "sin precedentes" y con la "única obsesión" de convertir a la región en una tierra capaz de generar talento y atraer inversión.

Además, ha insistido en que la "buena política se mide en hechos y ahí están: presupuestos aprobados, impuestos más bajos, empleo en máximos y servicios públicos que responden".

Sobre los impuestos, ha criticado que "Sánchez los ha subido más de 100 veces" y sobre vivienda que "por primera vez en Cantabria hay política de vivienda, una política de verdad".

Buruaga cree que esta situación tiene solución y ha defendido su programa para agilizar la gestión de suelo, construir más vivienda pública y privada a precios asequibles y habilitar "más ayudas que nunca" a la compra y al alquiler.

En este punto, ha rechazado las políticas "coercitivas, el castigo fiscal y la protección del okupa que defiende la izquierda", ha concluido.