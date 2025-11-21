Buruaga reafirma el "apoyo, lealtad y compromiso" de Cantabria con la Corona

El rey Felipe VI (3d), saluda a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (d), durante el acto central de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía, este viernes en el palacio Real en Madrid. - CASA REAL

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asistido este viernes en el Palacio Real de Madrid a la ceremonia de entrega del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, que han recibido la Reina Doña Sofía, Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y Miquel Roca de manos del Rey Felipe VI.

Con su presencia en el acto, que coincide con el 50 aniversario de la Monarquía, la jefa del Ejecutivo regional se ha sumado al reconocimiento de la Casa Real a la trayectoria de servicio a la Nación de los premiados y ha reiterado "el apoyo, la lealtad y el compromiso de Cantabria con la Corona, con la Constitución y con España".

A la cita han asistido representantes de las principales instituciones del Estado, encabezadas por Su Majestad el Rey Felipe VI, que ha estado acompañado por la Reina Doña Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía.

Además, han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros; los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán; otros mandatarios autonómicos y miembros tanto del Poder Judicial como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

LOS PREMIADOS

Los cuatro condecorados han recibido el Toisón de Oro por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona".

En el caso de Felipe González, expresidente del Gobierno, se ha valorado también "su implicación con la integración de nuestro país en Europa y en la comunidad internacional".

Por su parte, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y Miquel Roca, que son dos los siete 'padres de la Constitución' -los ponentes que redactaron la Carta Magna española de 1978-, han sido reconocidos por "sus esfuerzos para promover la convivencia y el ordenamiento constitucional".

TOISÓN DE ORO

La Insigne Orden del Toisón de Oro fue creada en 1430 por el Duque de Borgoña Felipe III el Bueno, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal.

Vinculada a la familia y no al Ducado de Borgoña, pasó, a partir del enlace de la duquesa María con el emperador Maximiliano, a su nieto Carlos I de España y V de Alemania. Desde entonces, los Reyes de España son los soberanos y grandes maestres de la Orden.

Inspirado en el mito de Jasón, se trata de un collar de oro con las armas de los Duques de Borgoña, del que cuelga el Toisón o Vellcino, también de oro.