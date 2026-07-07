Buruaga respalda el Encuentro de Música y Academia de Santander en su concierto inaugural

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, asiste al concierto inaugural de la XXV Edición del Encuentro Música y Academia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asistido esta tarde al concierto inaugural del Encuentro de Música y Academia de Santander para respaldar el evento, que celebra su vigesimoquinta edición, promovido por la Fundación Albéniz y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con la colaboración del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

La Orquesta Sinfónica Freixenet, bajo la batuta del director cántabro Jaime Martín, ha sido la encargada de abrir el programa en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, con obras de Bartók, Kodály y Brahms.

Buruaga ha estado acompañada, entre otros representantes institucionales, por el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O' Shea, a quien la jefa del Ejecutivo ha agradecido su compromiso con esta cita musical que proyecta el prestigio de Cantabria a nivel internacional, ha informado el Gobierno.

El encuentro se desarrollará hasta el 23 de julio y reunirá a más de 60 jóvenes músicos procedentes de 21 países y más de un centenar de escuelas superiores de música.

La programación artística consta de 40 conciertos repartidos entre Santander y otros muchos municipios de la comunidad autónoma.