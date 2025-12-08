Buruaga, entre los siete presidentes autonómicos que prevén subirse el sueldo en 2026 al igual que los funcionarios

Archivo - Foto de familia de las autoridades asistentes a la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la conferencia se abordarán los 16 puntos de la agenda, amp - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

También disfrutarán de la subida el resto de altos cargos del Ejecutivo regional

MADRID/SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), prevé subirse el sueldo en 2026 en consonancia con la subida preparada para los funcionarios, lo mismo que harán al menos otros seis jefes autonómicos.

Los presupuestos autonómicos de Cantabria, tanto los que están en vigor (2025) como el proyecto de 2026, devuelto al Ejecutivo, recogen en uno de sus artículos que la subida salarial para los funcionarios se aplicará también a la presidenta, los consejeros y el resto de altos cargos del Gobierno regional, según han explicado a Europa Press fuente de Peña Herbosa.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado miércoles, 3 de diciembre, el Real Decreto para subir el sueldo de los funcionarios un 2,5% este año y de hasta el 2% para 2026, el cual deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados.

Aún se desconoce el número total de presidentes que se incrementarán su salario porque muchos gobiernos autonómicos siguen elaborando sus cuentas públicas para el próximo curso.

Por el momento, junto a Buruaga, tienen previsto hacerlo los de Asturias (Adrián Bargo, PSOE); País Vasco (Imanol Pradales, PNV); Navarra (María Chivite, PSOE); La Rioja (Gonzalo Capellán, PP); Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco, PP), y Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page, PSOE).

En el caso del Gobierno central, el Ejecutivo aún no ha dado a conocer su proyecto de Presupuestos para el próximo año, por lo que el sueldo anual de Pedro Sánchez es por el momento de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

De este modo, la retribución del presidente de Asturias, Adrián Barbón, pasaría de 72.979 euros anuales al incremento previsto por el Estado para 2026. En 2025, el salario anual de su homóloga cántabra, María José Saénz de Buruaga, era de 71.835,12 euros y también crecerá en proporción de lo que permita el Estado.

En el caso del lehendakari, Imanol Pradales, no especifica su sueldo, aunque el proyecto de Presupuestos precisa que sus retribuciones pueden experimentar una subida de sueldo a la par que los empleados públicos.

Algo similar ocurre en Navarra, donde su presidenta, María Chivite, percibirá 83.381,76 euros anuales en catorce pagas, sin perjuicio, en el caso del personal fijo y contratado, de la percepción de la retribución por grado y/o antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa aplicable a la respectiva relación de servicio.

Mientras, el presidente riojano, Gonzalo Capellán, que ha cobrado 82.756 euros este año, ahora prevé una subida salarial como los funcionarios, al igual que su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que este año ha cobrado 91.717,78 euros.

En cuanto a Mañueco, el sueldo que tiene el presidente de Castilla y León en el año 2025 era de 79.415,16 euros y el proyecto de cuentas públicas regionales también contempla la subida de los funcionarios.

LOS QUE SE LO CONGELAN

Por contra, Madrid, Canarias y Galicia son los únicos que, por el momento, han recogido una congelación salarial de sus presidentes en sus proyectos de presupuestos para el próximo año.

En el caso de la Comunidad de Madrid lleva ya catorce años consecutivos con el mismo sueldo para la Presidencia, aunque Isabel Díaz Ayuso es la mandataria autonómica que más retribución anual percibe de estas comunidades, unos 103.090 euros al año.

Por su parte, Fernando Clavijo, de Canarias, ha previsto en sus cuentas públicas para el próximo año seguir cobrando 76.823 euros anuales, mientras que el dirigente gallego Alfonso Rueda percibirá también en 2026 unos 85.743,00 euros anuales.

En cualquier caso, todavía hay Gobiernos autonómicos que aún no han presentado su proyecto de Presupuestos para el año que viene y otros que, aunque sí que han dado a conocer sus cuentas, no se especifica si hay una subida salarial para los miembros de Gobierno.

El sueldo actual del resto de presidentes autonómicos es el siguiente: Jorge Azcón (96.013,32 euros anuales); Juanma Moreno (89.275,32 euros); Juanfran Pérez Llorca (80.173 euros); Marga Prohens (78.803 euros); María Guardiola (85.325 euros); Fernando López Miras (79.499,44 euros).

De todos los presidentes autonómicos, el mandatario catalán Salvador Illa es el que más cobra. A la espera de conocer el proyecto de Presupuestos para el año 2026, el líder del PSC tiene un salario anual de 136.177,5 euros.