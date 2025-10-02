Buruaga subraya que Cantabria tiene la tasa de paro más baja de la serie histórica en septiembre

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Cree que, "aunque queda mucho por hacer", Cantabria avanza "en la buena dirección"

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del PP a nivel autonómico, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado que Cantabria tiene la tasa de paro más baja y el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social de la serie histórica en septiembre.

Y ello, pese a que el paro subió en septiembre en Cantabria en 121 personas en relación a agosto, un 0,45% más, y, porcentualmente, la pérdida de afiliados registrada por la comunidad (-2,3%, con 6.412 menos) es la mayor registrada a nivel nacional.

A su juicio, y "aunque queda mucho por hacer", Cantabria avanza "en la buena dirección". "Sigue la tendencia positiva consecuencia de la confianza que estamos trasladando al tejido productivo", ha afirmado la presidenta en su valoración en redes sociales de los datos del paro y de afiliación correspondientes al mes de septiembre en la comunidad.