Buscan a un hombre de 52 años visto por última vez en Renedo

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca a un hombre de 52 años cuya familia ha denunciado su desaparición, y al que se vio por última vez en el barrio La Picota de Renedo de Piélagos.

Dado el lugar donde se le perdió la pista, este miércoles se formó un dispositivo de búsqueda de la Policía y el Servicio de Emergencias 112 para rastrear un edificio abandonado que quedó a medio construir en la época del 'boom' inmobiliario.

El operativo examinó el lugar en la tarde de ayer y hoy por la mañana y ha descartado que el hombre -desaparecido desde hace un tiempo- se encontrara en ese emplazamiento, de modo que se ha desmontado.

No obstante, la Policía continúa las labores de búsqueda en diferentes lugares y las investigaciones para tratar de dar con su paradero, según han informado fuentes del Cuerpo a Europa Press.