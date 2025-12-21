Cabaña Verónica amanece con la temperatura más baja de España: -8,2 grados

Archivo - Cabaña Verónica.-ARCHIVO - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado en lo que va de domingo la temperatura más baja de España: 8,2 grados centígrados negativos marcados a las 8.30 horas.

Este valor ha superado los -7,8ºC que se han dado en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada, siendo la segunda mínima nacional. Por contra, la máxima la ha marcado el aeropuerto de El Hierro, en Tenerife, con 18,9 grados.

Además, San Roque de Riomiera ha registrado la segunda velocidad máxima de viento en España (64 kilómetros por hora); mientras que Coriscao, también en Picos de Europa, ha marcado la segunda mayor racha (94 km/h), San Roque la quinta (81) y Cabaña Verónica la sexta (81).

A nivel regional, igualmente han amanecido en negativo Alto Campoo (-3,2ºC) y Tresviso (-0,1). Asimismo, Camaleño se ha despertado con 0 grados.