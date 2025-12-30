Cabaña Verónica amanece con una de las temperaturas más bajas de España: -6,2 grados

Archivo - Cabaña Verónica.-ARCHIVO - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha amanecido esta martes con la séptima temperatura más baja del país, a -6,2 grados centígrados.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se ha quedado a algo más de dos grados de la mínima nacional que ha registrado Padrollano, en Sierra Nevada (Granada), con -8,5ºC. Por contra, la máxima la ha alcanzado Mogán (las Palmas) al llegar a los 18,5ºC.

A nivel regional, en el sur de Cantabria el mercurio de los termómetros ha descendido a valores negativos, como es el caso de Reinosa, donde han despertado con una temperatura de -4,3ºC; Cubillo de Ebro, en Valderredible, que lo ha hecho a -3,1ºC; Alto Campoo a -2,7ºC y Polientes, también en Valderredible, a -2,0ºC.

En cuanto a las máximas, el litoral ha pasado la noche por encima de los 10 grados. Así, Castro Urdiales ha marcado la mayor temperatura autonómica con 11,7ºC y Santander la segunda con 10,6ºC.