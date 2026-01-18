Cabaña Verónica registra la décima temperatura más baja del país: -6,4 grados

Archivo - Cabaña Verónica.-ARCHIVO - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo

SANTANDER 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado este domingo la décima temperatura más baja del país, -6,4 grados centígrados marcados pasada la medianoche.

Con ello, este punto de la geografía cántabra cierra el ranking de los lugares donde más ha bajado el mercurio de los termómetros en lo que va de jornada. La mínima nacional se ha dado en Pradollano, en Sierra Nevada (Granada) con -13,8ºC. Por contra, la máxima la ha alcanzado Morán (Las Palmas) con 19ºC.

A nivel regional, también han bajado a valores en negativo Alto Campoo (-1,7ºC) y Fuente Dé (-0,3ºC). Asimismo, destaca Reinosa que esta madrugada contaba con 0,3 grados y San Roque de Riomiera donde el mercurio se ha situado en 1,5ºC.

Mientras, el litoral ha marcado las máximas regionales, como es el caso de Castro Urdiales (9,4ºC), Treto (8,3ºC) y el aeropuerto Seve Ballesteros (8,1ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.