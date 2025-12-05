Cabárceno celebra diciembre con teatro, talleres de cetrería y la visita de Papá Noel y el paje de los Reyes Magos

Archivo - Parque de la Naturaleza de Cabárceno.- ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha diseñado una variada programación navideña para todas las edades, con teatro, talleres de cetrería, espectáculos y propuestas educativas, además de la tradicional visita de Papá Noel y el paje de los Reyes Magos, entre otras iniciativas.

Así, desde el 6 y hasta el 30 de diciembre, se llevarán a cabo actividades destinadas para las familias en las que la naturaleza y la magia se conjugarán para crear una atmósfera navideña en el parque.

La compañía Rebanal Teatro presentará un cuento de Navidad protagonizado por algunos de los animales de Cabárceno. Se trata de una historia divertida y participativa que permitirá descubrir la vida navideña en la instalación a través del teatro.

Se estrenará en la Sala 360 los días 6, 7 y 8 con dos pases diarios, a las 11.00 y 1.45 horas, así como el fin de semana del 13 y 14 y del 20 al 30 de diciembre (excepto 24 y 25), a las 13.45 horas.

Por su parte, la propuesta 'Pequeños Cetreros' es otra de las novedades de este año y está organizada para que los niños descubran la historia de esta práctica milenaria y las curiosidades sobre el entrenamiento de aves rapaces. Tendrá lugar en el anfiteatro de Aves Rapaces a las 12.00 horas, del 20 al 30 (excepto 24 y 25).

Asimismo, del 20 al 30 de diciembre, de 11.00 a 15.40 horas, la Sala 360 acogerá una variada programación de actividades y talleres educativos.

VISITA DE PAPÁ NOEL Y EL PAJE DE LOS REYES

Además de esto, los más pequeños podrán entregar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Será del 20 al 23 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, cuando Papá Noel los recibirá personalmente en la cabaña ubicada en la zona de La Mina.

Y en este mismo espacio y horario será un paje de los Reyes Magos el que recoja las misivas dirigidas a sus Majestades los días 26, 27 y 28 de diciembre.

Por otra parte, se reeditará el concurso de postales navideñas, cuyas bases serán publicadas en los próximos días, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

Para hacer accesibles las actividades a todas las familias, el Parque de la Naturaleza proporcionará acceso gratuito a los menores de 12 años del 13 al 30 de diciembre.

Los que posean la Tarjeta Amigo tendrán una merienda en la cafetería de la zona de La Mina.