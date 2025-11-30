Cabezón de la Sal decretará tres días de luto oficial por los tres jóvenes fallecidos en el municipio - NACHO CUBERO EUROPA PRESS

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal decretará tres días de luto oficial por los tres jóvenes de 22, 23 y 25 años que han fallecido en la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico en el municipio.

Así se lo ha comunicado a Europa Press el alcalde del municipio, Víctor Reinoso, quien ha detallado que dos de las víctimas eran residentes del propio municipio, mientras que el tercero era vecino de Villanueva de la Peña, perteneciente al término municipal colindante de Mazcuerras.

Reinoso ha asegurado que esta "trágica" noticia "ha impactado a toda la comarca" del Saja-Nansa, cuya capital es la propia localidad cabezonense.