Cabezón de las Sal recibe los restos mortales de Matilde de la Torre en el 80 aniversario de su fallecimiento - FUNDACIÓN MATILDE DE LA TORRE

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Cabezón de la Sal ha vivido este sábado el acto de inhumación de los restos mortales de Matilde de la Torre (Cabezón de la Sal, 14 de marzo de 1884-Ciudad de México, 19 de marzo de 1946), en la semana que se han cumplido 80 años del fallecimiento en México de la periodista, escritora, pedagoga y política cántabra.

La presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, Paz de la Cuesta, ha presidido esta jornada de "memoria" en la que se ha reivindicado la figura de una cántabra que "nos enseñó que la democracia y la palabra son el camino a seguir", ha informado la Fundación.

Por su lado, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado que "por fin vuelve a casa y la tierra de Cabezón de la Sal abraza a una de sus hijas más valientes". Además, ha señalado el esfuerzo de "tanta gente" para que los restos hayan regresado al pueblo natal, para recuperar "un pedazo de nuestra historia democrática" y para que hoy sea un "día de recuerdo y reivindicación, de memoria y dignidad, de historia y compromiso con la verdad, la justicia y la reparación".

Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha dicho que Matilde de la Torre estaría "muy agradecida de que se consumara su último deseo" y ha apuntado que ella estaría "muy orgullosa de la conquista de derechos de las mujeres en estos 50 años de democracia y de su papel protagonista en nuestra historia".

Mientras tanto, la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, ha señalado que este cementerio "era hace cien años aquel lugar que exploraban dos curiosas mujeres, las primas como Matilde de la Torre y María Blanchard". Sobre la primera de ellas, ha afirmado que representa "los mejores valores democráticos de nuestra historia; una pionera en defensa de la democracia", ha recalcado.

También han intervenido el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso; y la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández.

Asimismo, han estado presentes la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez; y la vicerrectora de Comunidad Universitaria de la UC, Emma Díaz Ruiz de Navamuel, entre otros.

Por otro lado, han participado el grupo de danza Virgen del Campo y la coral Voces Cántabras, en un evento que ha continuado en la carpa en el parque Conde San Diego.