Taller con infancia. - CÁRITAS

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cuatro niños y adolescentes de Cantabria se encuentra en un hogar en situación de exclusión social, lo que representa aproximadamente 21.000 menores, según el IX Informe FOESSA, que muestran que esta realidad se ha agravado en los últimos años, pasando del 18% al 26,1% de los menores de 18 años en la región entre 2018 y 2024.

Así lo ha trasladado Cáritas Diocesana de Santander en nota de prensa, con motivo del Día Universal del Niño, que se conmemora este viernes, 20 de noviembre.

Los datos del IX Informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria señalan que en 2018 la exclusión social alcanzó en 2024 el 14,2% de la población cántabra --unas 83.000 personas--, frente al 10,9% de 2018. Un impacto que es todavía mayor entre la infancia.

Así, el estudio indica que, aunque Cantabria presenta cifras de exclusión inferiores a las del conjunto de España, la distancia se está reduciendo, e identifica una incidencia elevada de la exclusión en los hogares monoparentales.

En los hogares formados por parejas con hijos, la tasa de exclusión se sitúa en el 10,5%, mientras que en los hogares monoparentales alcanza el 45,3% en 2024, frente al 16,9% registrado en 2018.

La presencia de menores también incrementa la exposición a situaciones de exclusión. Afecta al 9,9% de los hogares sin menores, al 13,7% de aquellos con un menor y al 32,1% de los hogares con dos o más menores.

La vivienda constituye otro de los principales factores de exclusión. En Cantabria, el 23,2% de la población vive situaciones de exclusión relacionadas con este ámbito, una cifra que prácticamente se ha duplicado desde 2018. Más de 55.000 personas soportan un sobreesfuerzo económico para mantener su vivienda.

Esta presión económica repercute directamente en la infancia: cuando una parte cada vez mayor de los ingresos familiares se destina al alquiler o a los suministros, disminuyen los recursos disponibles para alimentación, educación y ocio de los hijos.

A ello se suma que el empleo ya no garantiza por sí solo la integración social. Hay hogares en los que sus miembros trabajan y, aun así, atraviesan dificultades para cubrir sus necesidades.

CÁRITAS HA ACOMPAÑADO A 1.026 MENORES EN LO QUE VA DE AÑO

Carlos Fernández-San Julián, técnico de intervención social del Programa de Familias de Cáritas Diocesana de Santander, ha subrayado la importancia de ofrecer apoyo tanto a los menores como a su entorno familiar: "La infancia es una etapa decisiva en la vida de cualquier persona".

Por eso, cree que intervenir a tiempo, acompañar a las familias y ofrecer espacios de confianza, aprendizaje y convivencia es fundamental para evitar que las situaciones de pobreza se reproduzcan de una generación a otra.

Ante esta realidad, Cáritas Diocesana de Santander mantiene su compromiso con la infancia y las familias. En lo que va de 2026 ha acompañado a 1.026 personas menores de 18 años, que representan el 25% del total de las personas beneficiarias.

La mitad de estos menores vive en hogares formados por una pareja con hijos y la otra mitad en hogares monoparentales, constituidos por un único progenitor.

Además, en lo que va de año Cáritas ha destinado recursos económicos a cubrir necesidades básicas de las familias acompañadas: Alimentación (140.000 euros), vivienda (32.000 euros), ropa y calzado (16.300 euros); salud (3.300 euros) y educación (3.600 euros).

También lleva a cabo otras iniciativas como el Proyecto de Infancia Noray, que Cáritas Diocesana desarrolla en el Barrio Pesquero de Santander, y en un nuevo proyecto de infancia en Astillero, que ha comenzado su andadura durante este curso.

Ambos proyectos tienen previsto acompañar a 50 niños y sus familias a lo largo de este curso escolar, trabajando desde una perspectiva integral y comunitaria, a través de cuatro líneas fundamentales: Acompañamiento de los itinerarios educativos, trabajo con las familias, trabajo en el territorio y voluntariado. Actualmente, los proyectos cuentan con 20 personas voluntarias en Santander y ocho en Astillero.

Además, Cáritas promueve el trabajo en red con otras entidades, centros educativos, servicios sociales y recursos del entorno, con el objetivo de construir respuestas coordinadas que favorezcan el bienestar de la infancia.

Con motivo del 20 de noviembre, Cáritas Diocesana de Santander ha hecho un llamamiento para reconocer a la infancia como una prioridad colectiva.

"Todos los niños y niñas tienen derecho a crecer en condiciones dignas, desarrollar sus capacidades, participar en la sociedad y construir un proyecto de vida con oportunidades. Porque la lucha contra la exclusión social empieza en la infancia y garantizar que ningún niño o niña quede atrás es una responsabilidad compartida de toda la sociedad", ha sentenciado concluye Fernández-San Julián.