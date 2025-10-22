Caen un 2,5% las denuncias por violencia de género en Cantabria en el segundo trimestre pero suben un 18,2% las víctimas

Archivo - Complejo Judicial de las Salesas, en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Cantabria registraron en el segundo trimestre del año 545 denuncias por violencia de género, un 2,5% menos que en el mismo periodo de 2024, en las que figuran como víctimas 488 mujeres, un 18,2% más, según datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De esas 488 víctimas que figuran en las denuncias, 315 son españolas y 173 extranjeras.

A nivel nacional, el número de víctimas en el periodo analizado aumentó un 3,4%, mientras que las denuncias lo hicieron un 2,69%.

En Cantabria, la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en Cantabria en 16, inferior a la media nacional, que es de 19,2.

A la cabeza se encuentran Canarias (33,7), Baleares (27,6) y Comuidad Valenciana (24). Las tasas más bajas se dieron en Castilla y León (11,9), Galicia (13,3) y La Rioja (13,9).

Por otro lado, de esas 488 mujeres que aparecen como víctimas en las denuncias en Cantabria, 73 se acogieron a la dispensa de la obligación de prestar declaración contra el denunciado en el juzgado de violencia, un 37,7% más que en el mismo periodo de 2024 (53). Supusieron el 15% del total de víctimas, tres puntos más que a nivel nacional (12%).

Por otro lado, los jueces de violencia sobre la mujer de Cantabria acordaron en el segundo trimestre 76 órdenes de protección de las 114 que les fueron solicitadas, es decir el 67%, un punto más que a nivel nacional (66%).

Y los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia --que atienden casos de violencia de género por las tardes y fines de semana, cuando los juzgados especializados no tienen audiencia-- acordaron 39 de las 43 pedidas, el 91%.

Entre las medidas judiciales de protección adoptadas, destacan las encaminadas a la protección de los menores: la suspensión del régimen de visitas en doce ocasiones y la suspensión de la guarda y custodia trece.

De abril a junio fueron enjuiciados en Cantabria 209 hombres por violencia de género, de los que 184 --el 88%-- fueron condenados.

De las 545 denuncias registradas, el 63,1% fueron presentadas por la propia víctima; el 25,7% llegó al órgano judicial por intervención policial; el 5,5% por un parte de lesiones remitido al juzgado; el 4,6% a través de servicios asistenciales o terceros en general y el 1,1% a través de familiares.

Además, en el 21% de las denuncias se solicitó la adopción de una orden de protección. En total, se pidieron 114 y se acordaron 76, el 67%.

Tales órdenes y medidas de protección y seguridad se tradujeron en 241 medidas judiciales encaminadas a la protección de las víctimas, tanto mujeres como menores. De ellas, 194 eran medidas de carácter penal y 47 de naturaleza civil.

Entre las primeras, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicar con la víctima y el alejamiento de ella (71); la suspensión de tenencia y uso de armas (44) y la prohibición de volver al lugar de los hechos (7). Además, en una ocasión se acordó la salida del domicilio.

Por otro lado, entre las medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y los menores en tanto se resuelve el proceso penal, además de las ya mencionadas de suspensión del régimen de visitas (12) y suspensión de la guarda y custodia (13), también se adoptaron medidas sobre prestación de alimentos (15) y sobre atribución de vivienda (7).

En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas en los juzgados de violencia, la mujer era española y mayor de edad (60) y en otras 53 solicitudes se trataba de mujeres extranjeras. Además, en una de las órdenes solicitadas figura como víctima una española menor de edad.

En cuanto a los hombres denunciados que aparecen en las órdenes de protección pedidas, 77 eran españoles y 44 de fuera de nuestro país.

Al analizar la relación que existía entre denunciante y víctima en el momento de producirse la supuesta agresión, en el 41,20 por ciento de las ocasiones era una relación afectiva rota, en el 39,47 por ciento la relación se mantenía, en un 14,4 por ciento estaban casados y en un 6,14 por ciento eran excónyuges.

A lo largo del segundo trimestre de este año, los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron 540 asuntos penales, la mayoría por delitos que conllevan penas de seis mesas a un año de prisión.

TERMINACIÓN DE LAS DENUNCIAS

Las denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer se instruyen y, como consecuencia de las diligencias practicadas, tienen diferentes formas de terminación.

El 26,3% de los asuntos concluyó con sentencia condenatoria en el propio órgano --bien porque se trataba de un delito leve o bien porque, siendo el delito grave, el acusado se conformó con la condena solicitada por el fiscal-- y el 1,1% con sentencia absolutoria )casos de delito leve).

Por otro lado, el 47,9% de los procedimientos que se tramitaron finalizó en sobreseimiento, bien libre (el 2,9%) o provisional (el 45%).

Finalmente, el 19% de los procedimientos tramitados se elevó al órgano de enjuiciamiento competente, bien al Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander o bien a la Audiencia Provincial de Cantabria, en función de la gravedad del delito.

Durante el periodo analizado, el citado Juzgado de lo Penal nº 5 dictó 107 sentencias, de las que 86 fueron condenatorias (en 64 ocasiones el acusado admitió los hechos y se conformó con la pena) y 21 resultaron absolutorias.

Por su parte, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la especializada en enjuiciar los asuntos más graves de violencia sobre la mujer, no celebró ningún juicio, y tampoco dictó sentencias de apelación sobre la materia.