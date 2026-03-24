Café Dromedario distribuirá más de dos millones de azucarillos con imágenes de Astillero - AYUTNAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha presentado esta mañana, en el entorno del Puente de los Ingleses, una nueva campaña de promoción del municipio en colaboración con Café Dromedario, que distribuirá más de dos millones de azucarillos con imágenes representativas de la localidad.

La campaña permitirá que el Puente de los Ingleses y otros enclaves del municipio sean la imagen de los azucarillos, que se distribuirán en establecimientos hosteleros, principalmente en Cantabria. Así llevará la imagen de Astillero a miles de personas, reforzando su visibilidad, ha informado el Consistorio.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha subrayado que esta iniciativa "es una forma sencilla y cercana de compartir nuestra imagen y de seguir llevando el municipio a muchos rincones".

Por su parte, el representante de Café Dromedario Axel Riloba ha destacado que el Puente de los Ingleses "es un elemento con un enorme impacto cultural y social, y creemos que debe tener presencia en la vida diaria de la gente".

En este sentido, el Consistorio ha agradecido la implicación de Café Dromedario, "que vuelve a demostrar su compromiso con Astillero participando en iniciativas que contribuyen a su proyección y dinamización".

El acto, acompañado de un desayuno popular con vecinos, se enmarca dentro del programa de las Fiestas de San José y forma parte de la estrategia municipal de proyección exterior.

El Puente de los Ingleses, cerrado desde 2017 y ya reabierto, ha sido recuperado para el uso ciudadano gracias a una inversión municipal que lo ha convertido en un espacio accesible y seguro.