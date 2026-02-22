Calcinado un coche en el Alto de Fuente las Varas - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha resultado calcinado durante la noche de este sábado en la carretera autonómica CA-266, a la altura del Alto de Fuente las Varas, situado en el municipio de Solórzano.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los Bomberos del Ayuntamiento de Santander y una patrulla de la Guardia Civil de Cantabria.

El incendio, que ha afectado totalmente al vehículo, ha sido extinguido por el autotanque desplazado por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la capital cántabra, según ha informado a través de su perfil en la red social X.