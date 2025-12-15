Calcinado un vehículo en la salida de la A-8 en Hazas de Cesto tras incendiarse

Bomberos del 112 apagan el fuego en el vehículo incendiado en la A-8, en Hazas de Cesto - 112 CANTABRIA

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo se ha incendiado esta madrugada en la salida 189 de la Autovía del Cantábrico (A-8), en Hazas de Cesto, y ha quedado completamente calcinado.

Al lugar acudieron bomberos del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil y efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras.

Los bomberos extinguieron el fuego y cubrieron con espuma el turismo, que quedó completamente afectado, ha informado el 112 en sus redes sociales.