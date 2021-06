Calvo afirma que Cantabria tiene que estar "tranquila" con el agua este verano y apoya La Pasiega

Revilla dice a la vicepresidenta que Cantabria dará "la batalla" por una financiación autonómica justa y la cohabitación del lobo

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha afirmado que Cantabria tiene que estar "absolutamente tranquila" por cómo va a afrontar este verano el recurso del agua.

Así lo ha manifestado Calvo tras mantener un encuentro este miércoles en Santander con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha trasladado a la vicepresidenta sus "preocupaciones", entre las que se encuentran el tema del agua, la financiación autonómica, el lobo, el MUPAC y La Pasiega, que la vicepresidenta "procurará resolver".

Calvo se ha comprometido a trasladar estas "preocupaciones" que afectan a la comunidad y ha asegurado que Cantabria no tiene que tener "ninguna preocupación" en relación al tema del agua de cara al verano de 2021, en el que el turismo tiene que "repuntar" en la comunidad.

En concreto, Revilla ha planteado a la vicepresidenta su "preocupación" por que se haya negado a la comunidad los cinco hectómetros de agua del Pantano del Ebro y le ha pedido que haga de "valedora" porque sino va a haber "problemas".

"Una comunidad que tiene 540 hectómetros de agua solidaria para toda España, los cinco hectómetros tienen que estar autorizados porque no podemos dejar a la región sin agua", ha trasladado el presidente cántabro, que ha añadido que este verano se espera "muchísima gente".

LA PASIEGA EN LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN

Por otro lado, Calvo ha afirmado que los Fondos Europeos de Recuperación suponen una "oportunidad" tras la pandemia del coronavirus y ha valorado el "entusiasmo" transmitido por Revilla en este sentido.

Así, se ha referido al proyecto de La Pasiega, que tiene que ver con la descongestión del Puerto de Santander, y ha trasladado al presidente que en este asunto tenga "interlocución directa" con ella.

Calvo ha recordado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ya vio "con muy buenos ojos" este proyecto, que "tiene todas las condiciones" con las que están trabajando los fondos.

"Tiene criterio verde, tecnológico, de modernización y de sostenibilidad", ha destacado la ministra.

En este sentido, el presidente autonómico ha subrayado que este polígono industrial favorece la eliminación del tráfico por carretera y hace transporte por ferrocarril, con una intermodal de 1,5 kilómetros, que se sitúa a diez minutos del Puerto y del aeropuerto.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA JUSTA

Por otra parte, Revilla ha manifestado su "preocupación" relacionada con el "centralismo", que hace que "todo dependa de la capital de España", y se ha referido a la elaboración de una ley de financiación autonómica.

Para el presidente cántabro sería "tremendamente injusto" y un "error monumental" apostar por seguir primando la población en el reparto de los fondos del Gobierno.

"Estamos contribuyendo a una España cada vez más desertizada, donde estamos a la cabeza en la concentración de macrourbes y donde no se tiene en cuenta el coste de los servicios", ha criticado.

PREOCUPACIÓN POR EL LOBO

En este sentido, Revilla ha avanzado que van a hacer una "batalla" en relación a la cohabitación de los ciudadanos con el lobo. "Queremos que el lobo exista, pero controlado".

Según el presidente regional, Cantabria tiene censados más de 20 manadas de lobos, unos 300 ejemplares, y los sistemas de gestión de la comunidad, así como los de Asturias y Galicia, que funcionaban "muy bien", permiten que cuando hay un "exceso" de lobos se "controlen".

"Estamos muy preocupados porque si apostamos que la gente no se vaya de las zonas rurales y no mantenemos un equilibrio entre el lobo y los ganaderos será un desastre", ha advertido Revilla a Calvo, que no se ha pronunciado sobre este asunto.

PATRIMONIO DE CANTABRIA

En relación al patrimonio "único" del que dispone Cantabria, Calvo ha apostado por tenerlo "mucho mejor exhibido, contado e interpretado", teniendo en cuenta que el turismo cada día va a ser "más selectivo" y "exigente".

Calvo ha asegurado que el Gobierno de España "es un Gobierno que trabaja con los otros gobiernos" y ha apuntado que, aunque "no siempre puede decir que sí a todo", les "gusta" sentirse "corresponsables" con los problemas en el territorio "de manera directa". "No interpretamos desde lejos los problemas", ha dicho.

"Somos el Gobierno de la nación, somos el Gobierno también de Cantabria", ha trasladado la vicepresidenta a Revilla, quien "procurará" resolver "en la medida de los posible" las "preocupaciones" del Ejecutivo autonómico.

Finalmente, ha deseado que la región vuelva "lentamente" y "con prudencia" a la normalidad, movilice sus recursos turísticos, que "son muchos", y que en verano se vaya "alejando definitivamente" de la pandemia del Covid, que ha sido una "tragedia" y una "pesadilla" para todos.