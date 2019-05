Calvo ve "pueril" que los independentistas critiquen la justicia solo cuando "no les da la razón"

Publicado 06/05/2019 20:12:52 CET

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado "un poco pueril" que los independentistas critiquen la justicia española solo cuando "no les da la razón" pero que les "parezca bien" cuando les dice lo que quieren como ha tenido lugar hoy con el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid que ha dictaminado que el expresidente catalán Carles Puigdemont podrá concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

Calvo, que no ha valorado el fallo y ha declinado pronunciarse sobre "lo que tiene que hacer o haga otro poder del Estado" --"nos parezca lo que nos parezca no nos pronunciamos", ha dicho--, ha expresado su respeto "a la independencia y el buen hacer jurídico de la justicia española".

A preguntas de la prensa tras participar en un acto del PSOE en Santander, ha señalado que el juzgado madrileño lo que ha hecho es "aplicar la ley" después de que el Tribunal Supremo le pidiese que se pronunciase y es lo que ha hecho, con ese fallo en el que autoriza la candidatura del expresidente catalán. No obstante, Calvo ha indicado que el PP ha presentado un recurso ante del Tribunal Constitucional y, por tanto, será éste quien tenga la última palabra.

"El Constitucional es quien cierra todas las discusiones en este país porque es el guardián de la Constitución", ha destacado y, por ello, ha apuntado que en el Gobierno "estaremos a lo que diga el Constitucional". "Para este Gobierno lo que diga el Tribunal Constitucional estará bien", ha dicho.

Por otro lado, la vicepresidenta ha considerado "curioso" que los independentistas hayan celebrado el fallo del juzgado madrileño porque, cuando la justicia "no les da la razón, la critican y dicen que España no es una democracia y que no tiene una justicia democrática y garantista".

"Pero cuando les da la razón sí... parece un poco pueril que cuando te dan la razón te parezca bien y, cuando no, te parezca mal", ha añadido, y ha indicado que en el Gobierno están "a otras cosas, que es aplicar la Constitución en toda su literalidad".

Por otro lado, ha lamentado que "los independentistas están provocándole a Cataluña un problema detrás de otro, un desastre detrás de otro y desde hace ya mucho tiempo" aunque, ha dicho, "por eso están donde están rindiendo cuentas ante la justicia".

"Estamos evidentemente delante de una situación absolutamente inentendible en democracia y por eso les vamos a pedir a todos los partidos que dejen de hacer lo que han hecho durante mucho tiempo, que ha sido tensionar la crisis de Cataluña, y ponerse a la altura de miras de este país", ha enfatizado la vicepresidenta, que ha reivindicado que el PSOE así lo hizo en la oposición "arropando a Mariano Rajoy en la aplicación del 155".

"Nosotros lo hemos pedido y curiosamente se nos ha negado, pero los ciudadanos han entendido en las urnas más que ellos", ha concluido.