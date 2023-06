Cámara Cantabria repetirá las elecciones al anularse una candidatura y no lograr mayoría la otra

Antonio Cornadó y Manuel Huerta lamentan unos hechos que creen que "no son buenos para nadie"



SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Cantabria tendrá que repetir las elecciones al Comité Ejecutivo después de que este miércoles el Pleno de la entidad haya anulado la candidatura encabezada por Antonio Cornadó por considerarla incompleta y que la de Manuel Huerta no haya conseguido la mayoría de los apoyos de los 41 miembros plenarios.

Unos hechos que han coincidido en lamentar ambos candidatos al considerar que "no son buenos para nadie", si bien sus posturas son divergentes en cuanto al futuro del proceso, que Cornadó defiende que no debería comenzar de nuevo, mientras Huerta sostiene que repetirlo completo "es lo lógico".

Ahora se nombrará una gestora que será tutelada desde la Consejería de Industria del Gobierno regional a la espera de que se inicie un nuevo procedimiento.

La candidatura de Cornadó, respaldada por CEOE-Cepyme, ha recurrido su anulación al considerar que se ha presentado "en tiempo y forma" y no será hasta que se resuelva el recurso cuando se sabrá si debe repetirse o no el proceso electoral desde el inicio.

Una lista que ayer sí estaba completa pero de la que hoy se caía el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Javier Bedia, después de que la Junta Permanente de la AEHC decidiera esta mañana por unanimidad no darle consentimiento para aparecer en ninguna candidatura electoral a la Cámara y anunciara que "se mantiene al margen" de ambas.

En este sentido, en declaraciones tras la celebración del Pleno, Cornadó ha explicado que no ha hablado con Bedia tras lo sucedido y que se ha enterado de su decisión "y de su nota" cuando se lo han comunicado desde la Cámara. "Para mí es una sorpresa. Quiero pensar --a lo mejor soy demasiado benévolo-- que ha sido un mal entendimiento, una mala interpretación, pero es muy sorprendente".

Con todo, ha afirmado que "lo que toca" ahora es "mirar hacia adelante y buscar una alternativa que sea capaz de superar esta situación, que no es buena para nadie".

Cornadó ha lamentado que no se haya dejado votar su candidatura porque, en su opinión "tenía un defecto de forma y la norma habla de tiempo y forma", lo que les ha llevado a presentar una reclamación "para que pueda ser reconsiderada".

En este sentido, quiere que la demanda "se resuelva cuanto antes y comenzar un proceso que no debe llevar tanto tiempo". "Si no se resolviera así, comenzaría el proceso de nuevo" y "no deberíamos ir a plazos largos porque al final el perjudicado es la Cámara", ha sostenido.

En cualquier caso, ha valorado que lo sucedido en el Pleno "es una mala noticia para todos: para la Cámara, que sale muy tocada; para los empresarios, porque estamos dando una imagen que no se merece la comunidad; y es una mala imagen para Cantabria".

Al respecto ha considerado que "tenemos que ser capaces entre todos de mirar adelante, unir fuerzas, de coordinarnos, de dejar atrás egos y personalismos porque la Cámara no es de nadie, pertenece a todos, no hay tributos y tenemos que ser capaces de buscar un acuerdo que nos permita impulsar a toda la actividad profesional y empresarial".

También Huerta ha opinado que el resultado final ha sido "lamentable para las dos partes: no ser capaces entre la empresa de poder conformar un gobierno lógico para la Cámara no interesa a nadie", ha afirmado.

El presidente de Oxital ha defendido que la Cámara "no debe ser un departamento ni una filial de CEOE y seguimos trabajando en ese sentido, con los brazos tendidos a cualquier diálogo".

"La Cámara de Comercio tiene la importancia en el empresariado cántabro como para que sea independiente, soberana y colaboradora con la CEOE, con la empresa familiar y con otros organismos, de forma complementaria, no suplementaria, no dependiente, no filial", ha defendido.