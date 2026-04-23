Cámaras del Arco Atlántico trabajan en Santander líneas de actuación compartidas y hacer frente a retos comunes

Primera jornada del VI Foro de ARCHAM en Santander - CÁMARA DE COMERCIO

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de La Magdalena de Santander ha acogido este jueves la primera jornada del VI Foro de ARCHAM, un encuentro que reúne hasta este viernes a representantes de las Cámaras de Comercio del norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, el País Vasco y Nueva Aquitania, con el objetivo de avanzar en la coordinación estratégica del territorio, reforzar el posicionamiento conjunto y trabajar en líneas de actuación compartidas.

La cita ha comenzado con una sesión técnica en la que se han abordado los avances alcanzados en las diferentes áreas de trabajo establecidas en los anteriores encuentros para fortalecer los mecanismos de cooperación intercameral e interinstitucional y hacer frente a los retos comunes establecidos como prioritarios.

Entre ellos están la conectividad y capacidad de influir; la diversificación y emprendimiento; la sostenibilidad, la innovación e internacionalización; el reto demográfico y el talento.

Así, la sesión ha girado en torno al impulso al corredor ferroviario atlántico; el apoyo a la intermodalidad y conectividad de los puertos del Arco Atlántico; la actividad vinculada al enoturismo; las actividades de ocio, naturaleza y bienestar; el desarrollo del Corredor del Hidrógeno; la incorporación al Mapa Europeo de Infraestructuras del Hidrógeno; o la promoción de las energías marinas renovables.

Las conclusiones extraídas se han presentado posteriormente en una reunión en la que han participado los presidentes de las Cámaras que forman parte de ARCHAM.

Este foro continuará este viernes 24 en el Centro Botín con un encuentro que reunirá a representantes institucionales y empresariales entre los que estarán la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y su homólogo del País Vasco y de la Comisión del Arco Atlántico, Imanol Pradales.

Durante la jornada se abordarán cuestiones como reforzar el peso económico, industrial y logístico de las regiones atlánticas y avanzar en una agenda común en ámbitos estratégicos como las infraestructuras, la conectividad, la energía o la competitividad empresarial, ha indicado la entidad cameral cántabra en un comunicado.