Camargo abre el plazo de inscripción del 36º Concurso de Pintura Rápida al aire libre

Archivo - Ultima edición del Concurso de Pintura Rápida al aire libre de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto el plazo de inscripción para participar en el 36º Concurso de Pintura Rápida al aire libre, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural del municipio que tendrá lugar el 7 de junio en el casco urbano de Maliaño-Muriedas.

El certamen, organizado con la colaboración de la Junta Vecinal de Muriedas, volverá a convertir diferentes calles, plazas y rincones del centro urbano en un espacio de creación artística al aire libre, reuniendo a artistas locales con otros llegados desde distintos puntos de Cantabria y diferentes comunidades autónomas, ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde, Diego Movellán, ha animado a artistas y aficionados a participar en un certamen que, año tras año, convierte los ocho pueblos del Valle "en un gran estudio de pintura al aire libre". "Hablamos de una cita muy especial, ya que aúna cultura, patrimonio urbano y natural", ha sostenido el regidor, quien se ha referido al certamen como "un testimonio del paso del tiempo, desde la mirada artística, sobre espacios cotidianos de nuestro municipio".

Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción hasta el 3 de junio, bien a través de la página web municipal o directamente en el Centro Cultural La Vidriera.

El concurso está abierto a todos aquellos que deseen participar, y establece como temática el paisaje urbano delimitado dentro de las bases, no admitiéndose fotografías ni apuntes realizados con anterioridad. La obra deberá realizarse íntegramente durante el período determinado y la técnica admitida es óleo o acrílico sobre lienzo, que será facilitado de forma gratuita por la organización el mismo día del concurso.

La jornada comenzará con la entrega de lienzos en el Centro Cultural La Vidriera entre las 9.00 y las 10.00 horas, mientras que el concurso se desarrollará desde las 10.30 hasta las 17.00 horas. Posteriormente, las obras serán expuestas en la sala del centro cultural y el fallo del jurado se dará a conocer a partir de las 19.00 horas.

El 36º Concurso de Pintura Rápida repartirá un total de cuatro premios principales, dotados con 1.125 euros, 675 euros, 575 euros y 425 euros, respectivamente, además de tres premios finalistas de 100 euros cada uno y reconocimientos especiales para menores de 14 años, a quienes se hará entrega de material de dibujo.

Desde finales de abril, el Centro Cultural La Vidriera acoge una exposición retrospectiva con las obras ganadoras del Concurso de Pintura Rápida correspondientes al periodo 2010-2025, una muestra que recorre quince años de creación artística vinculada al municipio y que puede visitarse, hasta el próximo 29 de mayo en la sala de exposiciones.