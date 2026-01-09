Camargo abre la selección para un curso de jardines y zonas verdes que arrancará en febrero

Archivo - Trabajos de jardinería en Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto el proceso de selección para participar en el curso de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, una acción formativa de nivel 2 dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo y orientada a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad.

El curso, con un total de 500 horas lectivas, se desarrollará de forma presencial del 2 de febrero al 30 de junio, en horario de 9.00 a 14.15 horas, en el Centro Municipal de Formación, ubicado en el parque de Cros, y el plazo para apuntarse estará abierto hasta el 19 de enero, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Medio Ambiente, Cristian Armada, ha explicado que se trata de un curso "avanzado", con un máximo de 15 alumnos y que tiene por objetivo "mejorar la cualificación profesional de los participantes" de cara a "facilitar su incorporación al mercado laboral".

Permitirá a los participantes adquirir conocimientos prácticos sobre instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, control fitosanitario, poda, plantación y cuidados.

Además, abordará el uso de maquinaria y aperos de jardinería en espacios como zonas verdes urbanas, rotondas o viveros.

Esta acción formativa da continuidad al actual programa de jardinería de nivel 1, que se está desarrollando en estos momentos en el Centro Municipal de Formación y que se encuentra completo, con un total de 15 alumnos.

Armada ha destacado la "buena acogida" de esta formación a la vista del interés mostrado por acceder al curso como por las oportunidades laborales que se presentan tras su realización".

Además, ha puesto en valor las "excelentes" instalaciones municipales en las que se imparten estos cursos, que disponen de viveros y espacios completamente automatizados para el desarrollo de la actividad formativa.