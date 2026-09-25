Camargo abrirá el 2 de noviembre el plazo para solicitar las ayudas de educación

IES Muriedas - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo abrirá el próximo 2 de noviembre el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas de educación del curso 2026-2027, a las que ha destinado más de 112.200 euros.

Se han incluido cuatro líneas de subvenciones para desplazamientos, material escolar de Infantil y educación complementaria, a las que se podrá optar hasta el 1 de diciembre, ha precisado el Consistorio en una nota de prensa.

La línea de ayudas para desplazamientos a centros docentes universitarios cuenta con una dotación de 70.000 euros y ha establecido una cuantía individual de 350 euros, mientras que para los desplazamientos a centros de enseñanza postobligatoria, se han destinado 25.000 euros. Esta última se dirige a estudiantes de Bachillerato y de ciclos formativos de grado medio y superior, y contempla una ayuda individual de 250 euros.

Por otro lado, se han consignado 6.000 euros para ayudas de material escolar del alumnado de Educación Infantil, con una cuantía individual de 100 euros. La cuarta convocatoria, destinada a educación complementaria, dispone de 11.250 euros y establece una cuantía de 450 euros.

La concejala de Educación, Marian Rovira, ha indicado que las ayudas buscan "aliviar" parte de los gastos que afrontan las familias al comienzo del curso y acompañar al alumnado en distintas etapas de su formación.

El Ayuntamiento ha añadido que también ha destinado 120.000 euros a los bancos de recursos de Educación Primaria y Secundaria, y 30.000 para Bachillerato y FP. Asimismo, se ha concedido un total de 10.400 euros en subvenciones para proyectos de las asociaciones de familias del municipio.