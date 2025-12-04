Camargo aplaza al sábado las actividades de esta tarde con motivo del alumbrado navideño debido a la alerta por vientos

Archivo - Foto de archivo de programación navideña en Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha aplazado al sábado, 6 de diciembre, todas las actividades programadas para este jueves por la tarde con motivo del acto simbólico de encendido del alumbrado navideño, que han tenido que ser suspendidas debido a la alerta amarilla por fuertes vientos emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De este modo, no se celebrará el acto simbólico de encendido del alumbrado en la Plaza de la Constitución y tampoco habrá la sesión musical prevista en este lugar, ni tren navideño y tampoco arrancará el programa festivo en el entorno del Parque de Cros.

Estas actividades se celebrará el sábado, a partir de las 19.00 horas, en el mismo emplazamiento (Plaza de la Constitución) siempre y cuando lo permita la evolución de la meteorología.

Pese a ello, las luces de Navidad sí se encenderán de forma automática esta tarde "para no privar" a los niños de "un momento muy esperado en estas fechas", ha indicado el Ayuntamiento.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que ha decidido suspender las actividades de esta tarde siguiendo la recomendación del Parque Municipal de Bomberos y en aplicación de los protocolos municipales de prevención ante fenómenos meteorológicos adversos.

El viernes ya se podrá disfrutar de las diferentes actividades en el Parque de Cros.

Desde el Ayuntamiento se agradece, de antemano, la comprensión de los vecinos se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad ante episodios meteorológicos adversos.

En este sentido, el área de Deportes ha trasladado a los clubes deportivos que, debido a la alerta amarilla establecida por rachas de viento, extremen las precauciones y realicen una valoración previa de la seguridad antes del inicio de cada entrenamiento.