Camargo aprueba una modificación de crédito de 2,7 millones para el Plan de Asfaltado, Policía Local, barrios y festejos

Pleno de Camargo. - EUROPA PRESS

CAMARGO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Camargo ha aprobado --con los votos a favor del PP y de Vox y las abstenciones del PSOE y PRC-- una modificación presupuestaria de 2,7 millones de euros, tras la "excelente" noticia de que el proyecto de reordenación del entorno Cros, que cuenta con una inversión de 2,8 millones de euros, será asumido íntegramente por el Gobierno de Cantabria, lo que permite al municipio ejecutar una serie de actuaciones en materia de asfaltado, Policía Local, barrios y juntas vecinales o festejos.

En concreto, con este crédito el Ayuntamiento dotará a la Policía Local de 50.000 euros adicionales para el contrato de pruebas de drogas, vestuario y dotación; el Servicio de Extinción de Incendios contará con 30.000 euros más y el Servicio de Voluntarios (+10.000 euros).

Asimismo, los barrios y juntas vecinales contarán con 160.000 euros adicionales para inversiones; el contrato de la gestión del agua (+150.000), el canon del vertido de Meruelo (+120.000 euros) y los servicios generales (+66.600).

Además, entre las partidas destacan los 147.000 euros que se destinan a festejos para cubrir gastos que superaron lo inicialmente previsto y otros 75.000 euros para la promoción cultural y patrimonial.

Y, como créditos extraordinarios, se destinan 1,59 millones de euros al Plan de Asfaltado, 80.000 euros al proyecto de recuperaciones submarinas, 61.400 euros al proyecto del laboratorio digital y 30.000 euros a las ayudas 'Camargo al volante', entre otros.

Así lo ha informado este viernes en sesión plenaria el alcalde, Diego Movellán (PP), que ha detallado que el crédito extraordinario asciende a 1,77 millones de euros y el suplemento de crédito a más de 978.600 euros.

Movellán ha destacado que los presupuestos se aprobaron "el tiempo y forma" y durante todo este tiempo el municipio ha contado con el respaldo del Ejecutivo autonómico (PP) para la puesta en marcha de proyectos e inversiones.

Sin embargo, ha criticado la postura del Gobierno central, que "no nos regala nada" y "mucho menos el Gobierno de Sánchez". En este punto, el alcalde espera que el Ejecutivo nacional abra "por fin" el debate sobre la financiación local, dado que ésta es la administración "más abandonada".

Y también le ha instado a que "cumpla" con lo firmado sobre el soterramiento ferroviario en 2028. "No hay ninguna aportación por parte del Gobierno nacional", ha denunciado.

Asimismo, el portavoz de los 'populares', Amancio Bárcena, ha subrayado que las partidas presupuestarias se modifican "todos los años" y ha indicado que remanente líquido se podrá utilizar principalmente para inversiones. El objetivo, ha añadido, es llegar "al máximo de su ejecución".

Por su parte, desde Vox, Javier Barrón, ha manifestado que se trata de "cosas necesarias", si bien ha apuntado que "se tenían que haber hecho hace tiempo y se está dejando para última hora".

"FALTA DE PLANIFICACIÓN"

Mientras que la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, ha criticado la "falta de planificación" del equipo de Gobierno, dado que algunos de los asuntos "no son improvisados".

En la misma línea, el líder del PRC, Eugenio Gómez, ha censurado que el regidor está gobernando "a golpe de remanente e improvisación". Sin embargo, ambos grupos han indicado que no van a frenar estas inversiones.

Finalmente, el Pleno ha aprobado por unanimidad el expediente para contratación del Servicio de Asistencia Técnica del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Camargo.