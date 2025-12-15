Camargo celebrará este domingo la Marcha Solidaria Navideña a beneficio de la Asociación Apapachando - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

El Ayuntamiento de Camargo celebrará este domingo, 21 de diciembre, en Maliaño, la Marcha Solidaria Navideña a beneficio de la Asociación Apapachando. Los interesados podrán participar mediante un donativo de dos euros y recibirán un gorro navideño.

El objetivo de esta edición es recaudar fondos para esta entidad cántabra que trabaja en apoyo a familias con hijos que padecen enfermedades raras y sin diagnóstico, así como discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, ha informado el Ayuntamiento.

La actividad comenzará a las 11.00 horas con la concentración de los participantes en el Parque de Cros, frente a la Biblioteca Municipal, y a las 12.00 horas saldrá la comitiva, que discurrirá por la Avenida Cantabria hacia la calle Menéndez Pelayo y la Avenida de Bilbao, para finalizar en la Plaza de la Constitución.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha animado a los vecinos a sumarse a esta cita solidaria, "una oportunidad para disfrutar de la programación navideña en un ambiente participativo y, al mismo tiempo, sumar nuestro compromiso como camargueses con las familias que afrontan situaciones especialmente complejas".

Para ayudar a estas familias con hijos que padecen discapacidades, el regidor ha recordado que el Ayuntamiento trabaja para "introducir" en espacios públicos medidas como baños adaptados con cambiadores inclusivos en áreas muy concurridas, como el Parque de Cros. Asimismo, el equipo de Gobierno estudia la instalación de elementos de juego inclusivos como la mesa de rodillos, los paneles sensoriales, el balancín o el carrusel.

La Asociación Apapachando, creada en Cantabria en 2022, ofrece apoyo a familias con hijos que padecen enfermedades raras y sin diagnóstico, o que conviven con algún tipo de discapacidad; visibiliza sus necesidades; y promueve la creación de entornos dignos y accesibles, para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.