Camargo celebrará el 7 de marzo la Birle Cup para acercar el bolo de palma a los jóvenes

CAMARGO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo celebrará el 7 de marzo la tercera edición de la Birle Cup, en la Bolera Municipal Gerardo Castanedo, dentro de su apuesta por el bolo de palma y de acercar este deporte a los más jóvenes.

El evento ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el alcalde de Camargo, Diego Movellán; junto al organizador, Diego Balbotínla; el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélez; la directora general de Deportes del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz; y la concejala de Deportes, y María Higuera.

Se trata de una cita que combina deporte tradicional, innovación, cultura y compromiso social, y que ha pasado de congregar a 500 espectadores en su primera edición a alcanzar las 1.200 entradas vendidas en la segunda, en la que más del 30 por ciento del público fue menor de 18 años.

De cara al 7 de marzo, la competición mantiene el formato de cuatro equipos compuestos por cuatro jugadores -dos profesionales, que ejercen como capitanes, y dos creadores de contenido o figuras públicas, que dan visibilidad al evento- e incorpora la participación directa del público.

La Peña Bolística Camargo ejercerá como anfitriona del evento y contará con representación deportiva local con los jugadores Noemí Pelayo y Carlos García.

El evento también integra música, espectáculos en directo y la presencia de productores locales, configurando una experiencia que da cabida no solo al deporte, sino también a la gastronomía y la cultura.

Entre los participantes confirmados figuran nombres como Pedro Munitis, Dani Rasilla, los creadores de contenido Chiara y Champi Muros, y otros perfiles que suman varios millones de seguidores en redes sociales. Otro de los destacados de la tercera edición de la Birle Cup es el del artista Chema Rivas, actualmente de gira nacional.

Movellán ha indicado que la Birle Cup es una cita "muy esperada" que cuenta un formato "innovador" y el respaldo de nuevas generaciones.

Para el regidor, el "éxito" de esta iniciativa radica en "haber entendido que la tradición no se conserva sola", sino que "hay que impulsarla y actualizarla para llegar así al público joven".

Ha indicado que el formato "respeta" el bolo palma y, al mismo tiempo, lo presenta de una manera "atractiva, moderna, que conecta con los más jóvenes", algo que ve "fundamental" a la hora de garantizar la conservación y el futuro de este deporte.

Por otro lado, el alcalde ha llamado la atención acerca del carácter solidario de esta edición, en la que cuatro asociaciones cántabras (Apapachando, Ascasam, Nueva Vida y Asproam) están representadas por los equipos participantes y marcas patrocinadoras, recibiendo una donación directa, a la que se suma un premio adicional para la causa del equipo ganador.

Por su parte, el organizador ha agradecido el respaldo institucional y ha explicado que la Birle Cup busca "abrir la ventana digital" para que lo que se hace en Cantabria se vea dentro y fuera de la región.

Mientras que la directora general de Deportes y el presidente de la Federación Cántabra de Bolos han felicitado a la organización por esta iniciativa, que "ha permitido abrir una nueva vía a través de la que atraer a la gente joven a las boleras".

Las puertas de la Bolera Municipal Gerardo Castanedo se abrirán el sábado a las 18.00 horas y las entradas se pueden adquirir a través de la web oficial del evento y mediante el enlace habilitado en sus redes sociales.