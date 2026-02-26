Camargo aprueba por unanimidad el Plan de Medidas Antifraude vinculado a los fondos FEDER

Archivo - Pleno. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves por unanimidad el Plan de Medidas Antifraude vinculado a la gestión de fondos europeos FEDER 2021-2027.

Se trata de un requisito exigido por la normativa europea para poder tramitar y ejecutar financiación comunitaria, que establece mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude, así como medidas para evitar conflictos de interés y reforzar los sistemas de control interno.

La aprobación de este plan se enmarca en la reciente concesión a Camargo de 3 millones de euros de fondos FEDER destinados a la transformación del Centro Cultural La Vidriera dentro del proyecto 'La Vidriera 360º', una inversión estratégica para la modernización de este equipamiento cultural.

También durante la sesión ordinaria se ha abordado la actualización del Plan de Emergencias Municipal, un documento que ya existía, pero que había quedado "obsoleto".

El concejal de Seguridad Ciudadana, Amancio Bárcena, ha explicado que una empresa externa especializada se encuentra elaborando el nuevo plan, que permitirá adaptar el protocolo de actuación a la realidad actual del municipio.

El Plan de Emergencias Municipal contempla la identificación y evaluación de riesgos existentes en Camargo, entre ellos infraestructuras como líneas de alta tensión, además de otros posibles escenarios de emergencia.

Bárcena ha indicado que las situaciones que pueden afectar a un municipio como Camargo van desde incidencias industriales hasta fenómenos meteorológicos adversos, por lo que esta actualización busca dotar al Ayuntamiento de una herramienta técnica y operativa acorde a las necesidades actuales.

Por otro lado, el Pleno ha acordado destinar una subvención directa de 4.000 euros a la celebración del Rallysprint Memorial Manuel Blanco.

Y en el apartado económico, ha aprobado el pago de facturas recogidas en el correspondiente expediente, y ha dado cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.