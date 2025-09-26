Camargo celebrará el 5 de octubre su 41 Día de la Bici

Archivo - Edición de 2024 del Día de la Bici de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

Consistirá en un recorrido de 12 kilómetros que discurrirá por las ocho pedanías del municipio

CAMARGO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 41ª edición del Día de la Bici de Camargo se celebrará el 5 de octubre con un recorrido de 12 kilómetros que discurrirá por las ocho pedanías del municipio. Los participantes deben portar casco.

La prueba está organizada por la Peña Ciclista Sprint con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo y en la pasada edición participaron 1.000 personas.

Partirá a las 10.30 horas de la Avenida de la Concordia de Maliaño y seguirá por Revilla, Camargo y Escobedo, donde se instalará un punto de control en el que se hará entrega a los participantes de tickets para el posterior sorteo de regalos.

Posteriormente, continuará por las carreteras de Igollo, Cacicedo, Herrera, Muriedas y Maliaño, hasta alcanzar la Plaza de la Constitución, donde tras hacer meta, los ciclistas recibirán una bolsa de avituallamiento.

Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil prestarán servicios en ruta de cara a garantizar la seguridad a lo largo del trayecto, ha informado el Ayuntamiento.

En esta 41ª edición se premiará a quien participe con la bici más original, así como a los asistentes de mayor edad. Además, entre otros regalos, se sorteará una bicicleta entre quienes hayan completado el recorrido.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que se trata de una evento pionero en Cantabria, que nació en 1984 y "se ha convertido en un referente del deporte popular".

"Gracias a la labor realizada por la Peña Ciclista Sprint durante décadas, Camargo puede presumir de ser un municipio de referencia para el mundo del ciclismo", ha señalado el regidor, que ha invitado a los vecinos a sumarse a esta jornada de convivencia "de la que hemos disfrutado generaciones de camargueses".

Según ha dicho, esta cita "es un ejemplo de cómo el deporte y la vida saludable se pueden disfrutar en familia, con independencia de la edad o del nivel físico" y también ha destacado el "carácter festivo" del evento, que "convierte las carreteras de nuestras pedanías en un espacio de encuentro", en el que la bicicleta es "un vehículo de unión entre vecinos y generaciones".