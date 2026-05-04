Camargo cierra las Fiestas Homenaje a Velarde con récord de 45.000 participantes - ALBERTO G. IBANEZ-AYTO DE CAMARGO

CAMARGO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La última edición de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde, celebrada entre el 30 de abril y el 3 de mayo, ha registrado este fin de semana la mayor afluencia de público de su historia, con una asistencia estimada de 45.000 personas a los distintos actos programados.

Entre las citas más secundadas, han destacado el Gran Desfile de la Libertad, que volvió a llenar las principales calles del municipio con recreaciones históricas y ambientación de la época; el mercado goyesco; el cañonazo inaugural en los campamentos militar e histórico; el Desfile de las Luciérnagas y las actividades familiares que se han desarrollado durante todo el fin de semana.

También, han registrado una alta participación el acto conmemorativo del 2 de Mayo vinculado a la figura de Pedro Velarde, eje central de la programación; y las propuestas musicales y de ocio, como el concierto de Mägo de Oz, que congregó a 15.000 personas en el Parque de Cros, y los espectáculos 'La muerte de los héroes' y 'Honor y gloria en Monteleón', ha informado el Ayuntamiento de Camargo.

Otro de los atractivos ha sido la inauguración, en uno de los accesos principales al centro urbano Maliaño-Muriedas, del mural que representa al héroe local, firmado por la artista Bea Millán.

El alcalde, Diego Movellán, ha señalado que estos datos reflejan la "recuperación plena" de una celebración que "forma parte de la identidad del municipio" y "vuelve a situarse en los niveles de participación y dinamismo de sus primeros años".

Asimismo, Movellán ha llamado la atención sobre la organización y la "coordinación eficaz" entre los servicios municipales y los dispositivos de seguridad.

El regidor ha valorado la capacidad del evento para generar actividad social y dinamizar el municipio, "con un impacto relevante" en el sector comercial, hostelero y del transporte; y para consolidarse como "una de las citas más relevantes del calendario festivo y cultural de Cantabria".

Por último, ha agradecido "la implicación cada vez mayor de vecinos, asociaciones, colectivos y profesionales", que "hacen posible que, año tras año, Camargo se supere en la celebración de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde".