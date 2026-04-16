Camargo comienza a instalar placas solares en edificios públicos para ahorrar un millón de euros en 10 años - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha iniciado en el pabellón deportivo del CEIP Juan de Herrera las obras de instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica en edificios municipales dentro del proyecto de autoconsumo colectivo impulsado por el equipo de Gobierno, que permitirá un ahorro en torno al millón de euros en 10 años.

Los trabajos han comenzado esta semana con la colocación de los paneles solares, una actuación que se ejecutará de forma progresiva en distintos inmuebles del municipio, ha informado este jueves el Ayuntamiento.

El alcalde, Diego Movellán, ha manifestado que este proyecto supone "un paso decisivo" para reducir la dependencia energética de Camargo y avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente. "La puesta en marcha de estas instalaciones permitirá optimizar los recursos públicos y redundará en una contención de gasto significativa para los camargueses", ha aseverado el regidor.

El proyecto de eficiencia energética, cofinanciado en un 70 por el Gobierno de Cantabria dentro de la línea de ayudas al autoconsumo con energías renovables, contempla la instalación de placas solares en seis edificios públicos: los pabellones deportivos Matilde de la Torre y Pedro Velarde, en Muriedas; el Centro de Formación de Cros y el polideportivo Juan de Herrera, en Maliaño; el CEIP Mateo Escagedo, en Cacicedo; y el polideportivo de Herrera.

La intervención, al desarrollarse bajo la modalidad de autoconsumo colectivo, permitirá que la energía generada no solo abastezca a los edificios donde se instalen los sistemas, sino que también se comparta con otras dependencias municipales situadas en un radio de hasta dos kilómetros. Así, la red beneficiará a 22 instalaciones municipales, entre ellas el Ayuntamiento, centros educativos y culturales, instalaciones deportivas y diversas infraestructuras vinculadas a la gestión del agua.

Tras el comienzo de las obras en el pabellón polideportivo del CEIP Juan de Herrera, los trabajos se irán ejecutando en los diferentes edificios de manera escalonada, estando prevista su finalización antes del verano. Según las estimaciones técnicas, la producción anual alcanzará los 484.506 kWh, con un nivel de autoconsumo cercano al 90 por ciento.