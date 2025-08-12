Camargo concede 102 ayudas por maternidad y paternidad hasta agosto

CAMARGO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha concedido un total de 102 ayudas por maternidad y paternidad, de las 123 solicitudes recibidas desde su puesta en marcha en diciembre del año pasado y hasta este mes de agosto, de las que 13 se han denegado por no cumplir los requisitos establecidos en la ordenanza reguladora y otras ocho están pendientes de subsanación.

La iniciativa tiene el objetivo de apoyar a las familias y fomentar el crecimiento poblacional en el municipio, dentro de la estrategia municipal Camargo Nido, y ha supuesto una inversión total de 28.650 euros hasta la fecha, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

El importe de la prestación consta de una cuantía única de 300 euros por cada hijo nacido o menor hasta 12 años adoptado en Camargo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año natural en el que se convoquen las bases, ambos incluidos, y solo se podrá solicitar al producirse el hecho constitutivo de su concesión (nacimiento o adopción) y su empadronamiento. No obstante, el importe final otorgado varía en función de cada caso.

Así, en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial tendrá derecho a solicitar la prestación el progenitor que tenga la custodia del menor; mientras que si es compartida, cada uno podrá verse favorecido con el 50 por ciento de la prestación.

Además, los beneficiarios han de residir en el municipio con, al menos, una antigüedad de 18 meses anteriores a que se produzcan el nacimiento o se formalice la adopción. Por lo que, en caso de que solo uno de ellos cumpla este requisito, este se verá beneficiado con el 50 por ciento de la ayuda.

CRECIMIENTO CONSTANTE

El alcalde, Diego Movellán, ha destacado que la tendencia de estas solicitudes ha mantenido un "crecimiento constante", lo que confirma la "buena acogida" de este programa".

Además, ha señalado que esta apuesta por la natalidad del equipo de Gobierno, que fue respaldada por unanimidad, forma parte de un "conjunto más amplio de medidas encaminadas a revertir el envejecimiento demográfico".

Las solicitudes pueden presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Camargo, además de por los medios previstos por ley, acompañadas del certificado de nacimiento, resolución de adopción o de guardia y custodia, el NIF del solicitante, el convenio regulador en el que conste el tipo de custodia, el título de familia monoparental y la ficha de terceros del Ayuntamiento de Camargo. Los beneficiarios, además, deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales municipales.