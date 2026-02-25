Camargo convoca ayudas para facilitar el acceso a sus instalaciones deportivas

Archivo - Piscina de Cros. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha convocado ayudas por importe global de 7.000 euros para facilitar el acceso a las instalaciones deportivas municipales, de cara al pago del abono anual, a las familias con menos recursos y a personas con discapacidad

Las ayudas están dirigidas, por un lado, a las familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, siempre que la subvención se destine al abono anual familiar de las instalaciones deportivas municipales.

Por otro lado, podrán solicitarlas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en este caso con carácter individual. Ambas modalidades no son acumulables.

Las personas interesadas pueden formalizar su solicitud de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Camargo o a través de la sede electrónica municipal, acompañando la documentación requerida.

La concejala de Deportes, María Higuera, ha explicado que con estas ayudas el Consistorio "busca garantizar que el deporte sea accesible para todos, eliminando barreras económicas y favoreciendo hábitos de vida saludables".

Además, Higuera ha puesto en valor el "compromiso" del Ayuntamiento con una "práctica deportiva inclusiva, especialmente entre quienes más lo necesitan".

Ha indicado que esta actuación se enmarca en una "estrategia de apoyo directo tendente a reducir desigualdades y a promover la participación en la actividad física a través del acceso a los servicios deportivos de carácter municipal".