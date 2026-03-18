Camargo culmina el proceso de estabilización de su plantilla municipal con la consolidación de 79 empleados públicos

Ayuntamiento de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha completado el proceso extraordinario de estabilización del empleo público iniciado tras la Oferta de Empleo que fue publicada en el año 2024 con la toma de posesión de un total de 79 trabajadores municipales que consolidan su puesto como personal fijo.

El acto de toma de posesión se ha celebrado el martes en el Ayuntamiento, con la presencia del alcalde, Diego Movellán, quien ha manifestado que este proceso "permite reforzar la estabilidad de la plantilla municipal", así como "mejorar la calidad de los servicios públicos que el Ayuntamiento presta a los camargueses".

Asimismo, Movellán ha aseverado que este proceso "reconoce el trabajo y la experiencia" de profesionales que "llevan años prestando servicio" en el Ayuntamiento, a la vez que "garantiza una estructura administrativa más sólida y eficiente". "Avanzamos como institución pública con la vista fija en el bienestar de 31.000 vecinos y vecinas", ha enfatizado.

Con este paso, el Ayuntamiento culmina un procedimiento que ha permitido regularizar la situación laboral de estos 79 empleados municipales, reduciendo la temporalidad en la administración local y dando cumplimiento a la normativa estatal en materia de estabilización del empleo público.

De este modo, el proceso ha permitido consolidar plazas en áreas como Servicios Sociales, Obras, Urbanismo, Recaudación, Formación, Deportes, Empleo, Cultura o Secretaría, en plazas de personal de administración, técnicos, ordenanzas y monitores deportivos, ha informado el Ayuntamiento.