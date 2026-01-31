Camargo da la bienvenida a 130 niños nacidos en el municipio desde 2024

Camargo da la bienvenida a 130 niños nacidos desde 2024 - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha dado este sábado la bienvenida a 130 niños y niñas nacidos en el municipio entre comienzos de 2024 y el 31 de noviembre del año pasado, en un acto celebrado en la Casa Joven, ubicada en el Parque de Cros de Maliaño.

Esta iniciativa se enmarca en el programa 'Camargo Nido' de apoyo a la natalidad impulsado por el actual equipo de Gobierno.

El alcalde, Diego Movellán, ha puesto en valor el papel de las familias y ha afirmado que el municipio "tiene el patrimonio más importante que puede tener", como son las familias, al tiempo que ha defendido la necesidad de ofrecer ayudas para la "vida real" y de construir una "red de seguridad" que acompañe a los camargueses desde el nacimiento.

En este sentido, ha incidido en que 'Camargo Nido' supone un "primer apoyo" a quienes han decidido formar una familia, "pero no el último", ha remarcado.

Un punto en el que se ha referido a nuevas propuestas en materia de apoyo a la crianza puestas en marcha desde el Ayuntamiento, como las primeras ayudas de guardería concedidas en el municipio, que se suman a otras vías de colaboración con las familias, caso de las ayudas a la compra de libros y material escolar, al desplazamiento a la universidad, a la conciliación y diversas bonificaciones fiscales.

"Mientras otros hablan de despoblación y envejecimiento demográfico, nosotros hablamos de cunas llenas", ha enfatizado el regidor, para quien Camargo es un municipio "empeñado en ser la casa familiar", en la que "todo el mundo es bienvenido" y donde la llegada de un nuevo miembro "se celebra".

Por último, Movellán ha agradecido tanto a las familias de Camargo, como a aquellas procedentes de otros puntos nacionales e internacionales, que hayan elegido el municipio para criar a sus hijos, y ha destacado que el objetivo del Consistorio es convertir los ocho pueblos del Valle en lugares "seguros y acogedores".

En el marco de 'Camargo Nido', el Ayuntamiento ha concedido una ayuda directa de 300 euros por nacimiento y ha hecho entrega a cada menor de un carnet de camargués, como símbolo de pertenencia, así como de un regalo personalizado, consistente en una lámpara con el nombre de cada bebé, ha detallado en nota de prensa.