Camargo decreta un día de luto por las víctimas del suceso de El Bocal, una de ellas vecina de Igollo

Las banderas ondean a media asta en el Ayuntamiento de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha decretado un día de luto oficial por las cinco víctimas del trágico suceso ocurrido este martes en la zona de El Bocal, en Santander, una de ellas vecina de la localidad de Igollo.

Las banderas de los edificios municipales, que ya ondean a media asta como señal de duelo y respeto, permanecerán así hasta que finalice el período de luto oficial, que se extenderá durante toda la jornada del jueves, después de que el Gobierno de Cantabria comunicara esta mañana al Consistorio que una de las fallecidas es vecina del municipio.

El alcalde, Diego Movellán, ha trasladado en nombre de la Corporación municipal y de todos los camargueses su profundo pesar por lo ocurrido y sus condolencias a la familia y allegados de la joven.

"Hoy es un día de enorme tristeza para nuestro municipio. Queremos trasladar todo nuestro cariño y apoyo a la familia y amigos de esta vecina en momentos tan duros, así como acompañarles en su dolor", ha indicado.

En nota de prensa, el regidor también ha expresado la solidaridad del municipio con todas las familias afectadas por este suceso y ha agradecido el trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los equipos de emergencia y rescate.