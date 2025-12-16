Camargo impulsa la empleabilidad con un curso de jardinería para desempleados

Curso jardinería. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo, a través del Centro Municipal de Formación, está impartiendo el curso de 'Auxiliar de actividades en viveros, jardines y centros de jardinería', una acción formativa que permite la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 1 y que está dirigida a personas en situación de desempleo.

Financiado por el Servicio Cántabro de Empleo (SCE) del Gobierno de Cantabria, este curso, previsto para un máximo de 15 alumnos, tiene una duración total de 360 horas, de las que 80 corresponden a formación práctica en centros de trabajo, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

La actividad comenzó el pasado mes de noviembre y, conforme al cronograma establecido, el alumnado se incorporará a la fase de prácticas a partir de febrero.

Mientras, la fase de aprendizaje en entornos profesionales se desarrolla a través de distintos convenios suscritos con entidades colaboradoras.

Entre ellas se encuentra, como es habitual, la firma responsable del mantenimiento de los jardines municipales, que participa de forma recurrente en este tipo de programas impulsados por el Consistorio.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, que ha visitado a los participantes acompañado por el concejal de Formación, Cristian Armada, ha destacado que este curso ofrece una formación "práctica y útil, alineada con las necesidades reales del mercado laboral".

Además, ha subrayado que desde el Ayuntamiento trabajan para "que la formación sea una vía directa de acceso al empleo, especialmente para aquellas personas que se encuentran en una situación complicada".

Asimismo, ha destacado la importancia de los certificados de profesionalidad como "una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y facilitar la incorporación al mercado de trabajo con una acreditación oficial y reconocida".

Por su parte, el concejal ha señalado que este tipo de acciones se enmarcan en la apuesta municipal por fomentar la inserción laboral y la cualificación profesional, especialmente en sectores con demanda de empleo y estrechamente vinculados al cuidado del entorno urbano y de los espacios verdes del municipio.