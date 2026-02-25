Camargo ofrece un programa gratuito de IA aplicada para empresas, autónomos y profesionales

Archivo - Centro de Empresas de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Empresas de Camargo acogerá entre los meses de marzo y mayo el programa formativo 'Inteligencia Artificial: de 0 a Profesional', una iniciativa dirigida a empresas, autónomos y profesionales que deseen incorporar el uso de la IA en su actividad diaria para mejorar la productividad, optimizar procesos y automatizar tareas.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que esta propuesta tiene como finalidad "promover el acceso a tecnologías emergentes" entre los diferentes agentes del tejido productivo local, a través de una "formación de carácter práctico, completamente gratuita", que aborda, desde la primera sesión, la aplicación de la IA en ámbitos como la gestión, la comunicación o la automatización de procesos.

El curso se estructura en tres módulos independientes que suman 55 horas lectivas y que combinan contenidos teóricos con aplicaciones prácticas orientadas al entorno profesional.

Así, el primer módulo, 'Comunícate bien con la IA. ChatGPT y Prompting', se desarrollará los viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo, y se centrará en cuestiones como el uso profesional de ChatGPT, las técnicas de prompting, productividad con modelos de lenguaje, privacidad y fundamentos de los grandes modelos de IA.

El segundo bloque, 'IA creativa y herramientas', tendrá lugar los viernes 10, 17 y 24 de abril, e incluirá contenidos sobre el marco legal, la generación de imágenes y vídeo, prompting visual y principales herramientas de IA creativa.

Por último, el módulo 'Automatización con IA' se impartirá los viernes 8, 15, 22 y 29 de mayo. En este caso, la automatización de procesos empresariales, la creación de flujos con n8n y la integración de la inteligencia artificial en tareas repetitivas son los principales aspectos que se van a analizar.

Todas las sesiones se celebrarán los viernes, en horario de 9.30 a 14.30 horas, en el Centro Municipal de Empresas de Camargo.